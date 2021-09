"Piano di Sorrento: Bella, sempre!": Tour gratuiti alla scoperta del territorio

Il Comune di Piano di Sorrento in collaborazione con l’associazione Sorrento Coast Experience di Nino Aversa, mette a disposizione di chi sceglie di visitare la Penisola Sorrentina dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022, un tour alla scoperta del territorio.



Un’interessante iniziativa che permetterà di girare Piano di Sorrento in lungo e in largo, dalla collina alla valle fino a giù Marina di Cassano.

In molti sono abituati a pensare alla Penisola Sorrentina, come un luogo da visitare preferibilmente nel periodo primavera – estate, perché è una metà turistica internazionale. Con questa iniziativa invece si vuole lanciare un messaggio concreto che il nostro territorio può offrire molto anche oltre tale periodo, spesso molto caotico per l’affluenza dei turisti.

In quest’ottica, e con l’intento di promuovere sempre più iniziative che permettano, a beneficio di tutti, non solo dei turisti, una destagionalizzazione del turismo in penisola sorrentina,la scoperta del territorio.

L’intento è quello di offrire un programma di escursioni e passeggiate itineranti attraverso il centro storico di Piano di Sorrento a tutti coloro che visiteranno il nostro territorio in autunno o in inverno.

I tour sono programmati ogni sabato, sono accessibili a tutti e i percorsi di facile o media difficoltà. Il fulcro delle escursioni sarà la scoperta del territorio attraverso aneddoti, tradizioni e bellezze paesaggistiche ma anche attraverso l’incontro diretto con artigiani locali, per degustare i loro e capire la produzione.

Un’esperienza da non perdere per chi ama conoscere il territorio, scoprirne le origini e assaporarne i gusti.

Piano di Sorrento, è bella per tutti ed è bella sempre!

