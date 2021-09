Ricomincio dai Libri, la Phoenix Publishing lancia il gioco “Leggende napoletane on the road”

Presente la Phoenix Publishing a “Ricomincio dai Libri”, la manifestazione dedicata al mondo librario sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone, quest’anno alla sua settima edizione, che vede coinvolti editori, autori ed enti culturali di tutta la penisola.

Appuntamento 25 e 26 settembre 2021 a ingresso gratuito presso la Galleria Principe di Napoli dalle 10 alle 22 con accesso da piazza del Museo, via Pessina e via Broggia.

Tante le novità, gli eventi, i laboratori e gli incontri con personaggi di prestigio come Sabina Guzzanti, Erri De Luca, Maurizio de Giovanni.

Non si farà trovare impreparata la casa editrice napoletana Phoenix Publishing diretta da Emanuele Pellecchia, coadiuvato da Luna Cecilia Kwok (art director), Francesco Saverio Tisi (vicedirettore) e Ilaria Luongo (ufficio amministrativo), che per questa occasione presenterà al pubblico un nuovo brillante progetto: il gioco “Leggende napoletane on the road” ispirato all’omonimo fumetto. Proposto come un entusiasmante regalo di Natale, il gioco sarà esposto allo stand nella versione di anteprima dalla tiratura limitata di 20 copie con un prezzo di lancio promozionale di 12,00 euro anziché 14,50.

Lo spirito del gioco mira all’acquisizione di segreti storici, misteriosi, artistici e culinari della città partenopea. Quattro le categorie presenti in questa prima edizione: Cultura generale, Spettacolo, Cucina e Leggende, e 4 i diplomi a cui possono aspirare i giocatori rispondendo alle domande indicate sui sei mazzi da 25 carte per sezione.

Altra novità presentata dalla Phoenix è l’ultima uscita editoriale L’INVERNO DI RAMONA ADLER di Anita Curci, romanzo onirico, una sorta di noir esoterico che ha per protagonista l’inquieta direttrice di una casa editrice napoletana, Ramona Adler. La passione di Ramona per un uomo che nei suoi sogni diventa un capro prende le mosse da molto lontano, quando entrambi erano spiriti di luce destinati a risvegliare l’umanità dall’ignoranza spirituale e dal sonno della coscienza. Entrambi, però, scelsero le vie dell’amore terreno, rinunciando alla loro missione. Lungo decine di vite si sono amati, dimenticandolo.

L’INVERNO DI RAMONA ADLER è un romanzo d’amore atipico, che trasporta il lettore in una dimensione in cui a governare le azioni sono la magia, l’esoterismo e il sogno. FIRMACOPIE domenica 26 settembre dalle 11 alle 13

