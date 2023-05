I Phartenias Artists presentano "La Bellezza"

Villa Matarese è un'antica masseria di Monte di Procida, trasformata in villa signorile agli inizi del '900 dall'avvocato Agostino Matarese, presenta interni decorati in stile liberty ed un vasto giardino di circa 4000 metri. In questo luogo, che è stato definito giustamente "incantato" perché sospeso fra cielo e mare, tra reale ed irreale, il gruppo artistico dei Phartenias Artists rappresenterà sabato 27 maggio alle ore 18,00 il tema: "La Bellezza” in chiave odierna, una rassegna d'arte contemporanea con il patrocinio morale del comune di Monte di Procida.

La mostra vernissage, che sarà accessibile tutti i weekend fino al 16 giugno, si propone di proporre la Bellezza attraverso nuove tecniche e generi artistici, ciascuno dei partecipanti all’evento proporrà la propria idea di ciò che nel quotidiano è da intendersi bello. Seguirà un dibattito sulla percezione di ciò che artisticamente è bello a prescindere da valutazioni soggettive.