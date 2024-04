PFM all'Augusteo con il tour "PFM canta De André Anniversary"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/05/2024 al 03/05/2024 Orario non disponibile

Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Il 3 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

“PFM canta De André - Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

A Napoli l'appuntamento è venerdì 3 maggio al Teatro Augusteo.

Per i biglietti e le prevendite info su: www.pfmworld.com

IN FOTO: Franz Di Cioccio e PatrickDjivas foto di Orazio Truglio