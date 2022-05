Panini di mare e musica live: sul Lungomare si festeggia con Pescaria

Il celebre fast food di pesce nato in Puglia festeggia a Napoli: sabato 4 giugno dalle 19 in Piazza Vittoria 6, proprio all'inizio di via Caracciolo, sul lungomare, appuntamento con la musica live degli Skanderground, - gruppo pugliese a cui Pescaria è particolarmente legata, in partnership con San Marzano Wines e Acqua Filette. Ingresso libero.

"Abbiamo aperto a Napoli a febbraio 2021, in piena emergenza e col coprifuoco. Non abbiamo potuto fare una festa come piace a noi: con la musica, il vino, i panini e le fritture di pesce. Questa occasione è il nostro modo per incontrarci", spiegano i proprietarii del locale.

Cos’è Pescaria?

Pescaria è un nuovo modo di mangiare il pesce, un format noto per i suoi panini di mare e replicato ovunque, nato a Polignano a Mare - in Puglia - sette anni fa e oggi presente in 11 città italiane (Polignano, Trani, due a Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli, Verona, Trento, Padova). Altri 4 punti vendita apriranno nei prossimi 12 mesi, di cui uno all’estero (il primo) a Vienna.

Novità di maggio 2022: nel nuovo menù c’è il menù baby

Pescaria lancia il menù baby, una box per i più piccoli con patatine fritte, salse artigianali e buon pesce. I panini di mare più famosi d’Italia sono oggi disponibili anche per i più piccoli in versione bun (panino morbido) con burger di pesce e cotoletta di merluzzo. “Piccoli Pescatori” è il primo menù baby di Pescaria, disponibile in tutti i punti vendita (anche in delivery) a partire dal 27 maggio, data di lancio del nuovo menù.

La storia di Pescaria

Pescaria è nata nel cuore della provincia barese: il primo store è stato inaugurato a Polignano a Mare nel 2015 grazie a Bartolo L’Abbate (storico commerciante ittico pugliese, amministratore delegato di Pescaria), chef Lucio Mele e Domingo Iudice (co-fondatore e CMO di Pescaria, tra i 100 direttori marketing italiani di successo secondo Forbes). Nel 2016 è stata inaugurata la prima sede di Pescaria a Milano in via Bonnet, nel 2018 è arrivato il secondo store in via Solari e nel 2019 quello di Torino, in una location esclusiva su due piani in Piazza Carignano, poi Roma, Bologna, Napoli, Verona, Trento, Padova e a breve Vienna. Pescaria oggi dà lavoro a più di 200 persone.

Anche per questi motivi è stata la prima azienda italiana ad essere inserita negli Earnings Call di Facebook, i rapporti trimestrali interni di Facebook redatti dai top manager, per aver dato valore all’economia territoriale creando posti di lavoro. A ottobre 2019 è stata nominata da Forbes tra le 50 aziende italiane più influenti su Facebook.

Pescaria è il primo format in Italia completamente plastic free, anche in delivery: da dicembre 2018 Pescaria ha scelto di rinunciare alla plastica monouso risparmiando 7 tonnellate di plastica al mese per punto vendita. Al posto della plastica posate e bicchieri in PLA, materiale derivato dal mais perfettamente simile alla plastica ma in tutto e per tutto biodegradabile e compostabile.