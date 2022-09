Pescagri, parte da Forio la presentazione nazionale dell'Associazione Pescatori

Una tre giorni (30 settembre - 2 ottobre) dedicata al tema dell’acquacoltura, al rapporto fra le isole e le aree interne della Campania, e con un focus sulla tracciabilità come strumento indispensabile per le produzioni sostenibili. In programma convegni, esposizioni, eventi e degustazioni