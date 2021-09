PerFORIAmo, speciale serata promossa da 'Artur' per la riqualificazione di via Foria

Prezzo non disponibile

Giovedì 16 settembre dalle ore 19 alle 22 “Per…FORIAmo” una serata di Degustazioni, Animazioni e Conversazioni promossa da Maria Luisa Iavarone madre del giovane Arturo accoltellato a Via Foria nel 2017 e presidente dell’ass. ARTUR Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio.

Una serata per chiedere tutti assieme un progetto per riqualificare Via Foria attraverso incontri diffusi e stazioni di sosta presso noti punti di riferimento della strada Poppella, Rescigno, La Cucina di Mammà, La Mozzarella mia Parla. Cibo, animazione, arte e cultura con la presenza di Marzo Zurzolo e i ragazzi della ZTL l’associazione che da anni consente ai ragazzi di scoprire il proprio talento e tanti altri ospiti.

Una demo di pratiche di cittadinanza attiva partecipata con il coinvolgimento dei cittadini, dei genitori, degli esercenti e degli artigiani che hanno la loro attività su Via Foria e che hanno a cuore la riqualificazione della strada e del quartiere per fare di via Foria la “rambla” napoletana. Una proposta concreta di un progetto che riguardi ambiente, illuminazione, alberi, arredo urbano, socialità e sicurezza e naturalmente sviluppo organizzato delle attività produttive. "Insieme si può".

