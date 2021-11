Percorso Sciamanico a Napoli con Muinira e Filippo dal 5 al 7 Febbraio 2022



SABATO 05 Febbraio 2022

NAWPA PACHA-CAMMINA CON GLI ANTENATI

Orario:

ore 10:00 inizio lavori

ore 18:00 fine lavori

“Siamo la nostra stessa Medicina” dicono le Anziane Maya

Il corpo è sacro, è fonte di sacralità.

Ogni donna porta con sé nodi da sciogliere e doni unici e speciali. Proprio nelle prove della vita come in un rito di passaggio siamo chiamate a riconoscere le nostre ferite e le nostre risorse più profonde che possono trasformarsi nellanostra stessa cura. La nostra stessa medicina.

Ogni donna porta nel suo Sacro Utero la storia ancestrale del femminile fino alla settima linea di sangue, in se’ mette radici profonde nelle ferite, nei tradimenti, negli abusi, nelle limitazioni che hanno lasciato i segni da utero a utero, da anima a anima, da un cuore all'altro le radici di questo albero tinto di rosso affondano nella Madre Terra che con amore le contiene e le custodisce finché una donna ascolti la chiamata delle antenate e decida di tagliare i ponti con la ripetizione di schemi che legano al passato luci e ombre di tutte le donne dell'albero genealogico che per tempo, fatica, fedeltà ancestrale o chissà cosa, hanno lasciato incompiuto.

Riconnettersi con le Antenate significa fondersi con i propri poteri più profondi, radicati, significa aiutare la propria anima e l’anima della collettività a ricordare lo scopo per cui è ritornata su questa terra. In questo cammino che porta la donna a conoscersi in profondità, a ritrovarsi e a riconoscere la propria potenza non siamo sole, oltre a potersi specchiare e ritrovare insieme alle altre donne che camminano con noi, siamo sostenute dalla saggezza ancestrale e dallo spirito delle antenate che hanno mantenuto vivo per millenni il seme della donna istintuale e saggia, la donna che sa ascoltare e dare fiducia al sentire, la donna che agisce seguendo il proprio cuore, la donna che cammina la linea rossa del Sangue Sacro.

Esploriamo la Sacra caverna, la dove le nostre Antenate andavano alla ricerca visioni con l’aiuto del tamburo che suona al ritmo del battito del Cuore per accedere al mondo degli Spiriti, osservare cosa si cela dentro all’ombra, dove risiede il nostro potere personale.

Entrare nella caverna è il ritorno nel grembo della Madre Terra. Passare attraverso la caverna della Madre rappresenta un cambiamento di stato, luogo del sacro connubio fra il cielo e la terra, le nozze sacre del re e la regina. Rappresenta una rinascita.

Le grotte sono spesso associate all’acqua e l’acqua è simbolicamente una fonte di energia spirituale, quindi simbolicamente una grotta con un sistema fluviale o una sorgente che sgorga all’interno è una potente fonte di energia interna.

Entrando nella caverna accetteremo la nostra energia, il nostro potere personale e i nostri doni, prendendo il proprio posto sulla Terra e dando valore alla propria unicità.

CONTRIBUTO: €120,00 a persona

COSA PORTARE:

tappetino yoga, coperta, benda, carta penna, ciotola che contenga acqua, una candela con contenitore nera e una bianca, un contenitore che possa accogliere acqua calda, una coperta, un asciugamano.

PER IL DESPACHO ALLA PACHAMAMA:

un tessuto bianco ( se possibile di cotone) cm 30x30, fiori, rosmarino, timo, alloro, semi, riso, foglie, pigne, .....

ABBIGLIAMENTO: indossare qualcosa di colore ROSSO, se possibile una gonna lunga.

DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022

CERIMONIA DEL CACAO

Orario:

ore 16:00 inizio lavori

ore 20:00 fine lavori

Il cacao è una pianta sacra per il popolo Maya, viene da loro chiamata “La Bevanda Degli Dei” , questo è anche il significato del nome scientifico dato alla pianta del cacao Theobroma Cacao (Theo -Dio, broma –bevanda), la

utilizzavano in cerimonia per cambiare il proprio stato di coscienza così da creare uno spazio di introspezione profonda e ricevere messaggi, intuizioni di luce.

Questa pianta ci cammina accanto in modo gentile, favorendo la connessione con le emozioni più profonde, portandoci ad una nuova visione degli schemi emozionali.

Il cuore è la sede dell’amore in tutte le culture tradizionali, a volte è anche la sede di alcune ferite che si ricevono nella vita, per questo motivo il Cacao ha un effetto prima di tutto di rilascio e di liberazione delle emozioni che portano i dolori della vita, ma successivamente connette l’individuo con il vero e grande Cuore, sede dell’Amore infinito, illimitato. Lo Spirito del Cacao lavora anche sui nostri Antenati, ha la capacità di rilasciare e guarire le sofferenze che sono state loro.

La Cerimonia del Cacao porta ad un’esperienza molto profonda di guarigione, soprattutto verso la consapevolezza che la vita di ciascuno è comunque imbevuta di Puro Amore, dal momento del concepimento fino all’istante del

respiro presente. L’Amore, anche nella tradizione Maya, è il motore di tutta la vita, è la fonte e la sorgente del benessere, dell’armonia e dell’equilibrio del Cosmo intero.

Lascia andare la mente ed entra nei regni della coscienza superiore. Creeremo insieme uno spazio sicuro ed intimo in cui aprirsi agli altri, siamo tutti uno specchio l’uno dell’altro, con paure, sofferenze, speranze e sogni simili.

Durante la cerimonia, il cacao si attiva all’interno del corpo e del cuore, aprendo un processo profondamente trasformativo ed estatico.

Il contesto della cerimonia invita la meditazione e permette una rara opportunità per esplorare le storie ed emozioni che celiamo nel cuore, identificando le aree che causano blocchi, limitazioni e dolore. Un profondo rilassamento permette di essere aperti a ispirazioni e idee creative che possono dare maggiore chiarezza sui “prossimi passi” da prendere nella propria vita e per sostenere la lo stato di salute generale.

Benefici del Cacao:

• Allevia la depressione

• Smuove i blocchi emotivi e consente di centrarsi sul cuore: fare più spazio all’amore e meno alla paura

• Bilancia gli sbalzi di umore ormonali

• Aumenta il benessere

• Stimola il cambiamento interiore, la creatività e la produttività

• Nutre tutto il corpo e intensifica consapevolezza e concentrazione

• Intensifica le sensazioni

CONTRIBUTO:

55,00 € A PERSONA

COSA PORTARE:

tappetino yoga, coperta, benda, carta penna, ciotola in ceramica per bere il cacao una candela con contenitore una bianca.

ABBIGLIAMENTO: indossare qualcosa di colore BIANCO, se possibile per le donne una gonna lunga.

SABATO- DOMENICA E LUNEDI

ORARI: ore 10-16

SESSIONI SCIAMANICHE INDIVIDUALI CON MUNIRA E FILIPPO

Durante il nostro passaggio terreno, camminiamo parallelamente sul sentiero mondano e su quello spirituale.

Il cammino spirituale è ricco di risorse da scoprire e talenti da valorizzare e

utilizzare al meglio anche sul cammino mondano. Per risvegliare l’anima e ricondurla a connettersi con le proprie conoscenze antiche, con le tecniche acquisite e, talvolta, praticate in vite passate, ci sono le sessioni individuali di crescita spirituale. Durante queste sessioni, si individuano le ferite dell’anima e gli schemi limitanti che rallentano la crescita personale e il cammino terreno nella quotidianità.

La Sessione di crescita spirituale Sciamanica è un trattamento che lavora sul piano dell’Anima, portando consapevolezza e benessere laddove sono presenti disturbi o, semplicemente, quando si sente la necessità di un propulsore nel proprio cammino spirituale.

I disturbi, che si manifestano sul piano fisico e/o mentale, sono visti dallo sciamano come conseguenza di una disarmonia a livello interiore profondo, dovuta alla perdita di un frammento d’anima. Le cause possono essere: un

trauma particolarmente doloroso o un’intrusione energetica generata da fattori esterni, oppure da insicurezze della persona e da credenze limitanti, che impediscono il libero fluire delle emozioni del cuore.

Conoscere o approfondire le tecniche Sciamaniche ci aiuta a riprendere il cammino, nella vita quotidiana, con maggiore fluidità e consapevolezza di ciò che stiamo sperimentando come cammino terreno.

Spesso ci si avvicina a questi mondi perché attratti, incuriositi o in risonanza con qualcosa di antico, già conosciuto, ma sopito dentro di noi.

Gli incontri avranno la durata di 50 minuti e sono rivolti a tutti coloro che vogliono approfondire e integrare la propria conoscenza olistica e/o sciamanica, a prescindere dalla loro dimestichezza con i temi trattati.

La Sessione Sciamanica non sostituisce in alcun modo le cure mediche, ma può essere un supporto spirituale molto importante, per ritrovare la felicità e il benessere fisico.

TENERE CIRCA 1 ORA E 30 TRA UNA SESSIONE E L’ALTRA

CONTRIBUTO:

55 € a persona ( PREZZI SPECIALI PER LA GIORNATA)

