Percorso dedicato a chi ha il desiderio di unirsi al progetto Risveglio al Femminile: il percorso prevede un incontro mensile della durata di 2.30 ore per sei mesi, successivamente ogni partecipante organizzerà dei risvegli al femminile nella propria città o regione programmando insieme a tutte le formati un ritiro comune con tutti i cerchi sparsi per l'Italia-

Si tratta di un percorso che mira alla creazione di nuovi formatori per i risvegli al Femminile cosi come ideato da Dalia. Il programma base sarà disponibile per tutte le partecipanti ma potrebbe subire trasformazioni nel corso del tempo visto che mira alla continua conoscenza.

Il fine ultimo della formazione al di là di realizzare cerchi di donne coscienti è quello di preparare l’umanità a una più ampia visione delle energie del mondo attraverso l’Amore. Il programma è suddiviso in sei incontri dove le partecipanti avranno la possibilità di conoscersi e di condividere un’esperienza che dovranno portare successivamente all’esterno. Lavorare un gruppo richiede amore, passione e armonia.

Il risveglio al femminile non è un gruppo chiuso anzi mira all’unione delle energie

PROGRAMMA

1° INCONTRO PREPARAZIONE FISICA (PULIZIA E INIZIAZIONE)

GIORNI E ORARIO:

DOMENICA 27 OTTOBRE 2024 ORE 10:00 12:30

INTRODIZIONE IN QUESTA SEZIONE AI PARTECIPANTI SARANNO SPIEGATI METODOLOGIE ESERCIZI E PROGRAMMA DEI RISVEGLI AL FEMMINILE E CERCHI PROPROSTI.

PER UNA CORETTA COMPRENSIONE INIZIALMENTE A FINE PERPARAZIONE SARETE INSERITE IN EVENTI GIA’ ESISTENTI DOVE TERRETE UNA VOSTRA SEZIONE PERSONALE E SOLO SUCCESSIVAMENTE QUANDO L’INTENTO DEL PERCORSO SARA’ CHIARO SARETE ACCOMPAGNATI A CREARE UN VOSTRO CERCHIO GRAZIE ALLA FORMAZIONE A CUI AVETE PARTECIPATO.

ESERCIZI PURIFICAZIONE – POSTURA E RESPIRAZIONE- L’UTILIZZO DELLA VOCE -MOVIMENTO ATTRAVERSO GLI ELEMENTI – VISIONE -

IL GIORNO PRIMA: SGOMBRA LA MENTE DAI PENSIERI, IMMAGINA CHE DAL TUO CORPO PROVENGA LA LUCE E ADDORMENTATI CON PENSIERI FELICI.

LA MATTINA DEL SABATO: GUARDA IL CIELO E LASCIA CHE I TUOI PENSIERI SIANO CHIARI, MANGIA SENZA FRETTA E NULLA DI ORIGINE ANIMALE, OGNI VOLTA CHE APRI UNA PORTA VISUALIZZA UNA POSSIBILITA’ OGNI VOLTA CHE CHIUDI UNA PORTA IMPARA A LASCIARE ANDARE. SORRIDI A CHI INCORNTI E RILASSATI… CHIEDITI PERDONO….

COME VESTIRISI E COSA PORTARE: ABITI COMODI – ACQUA QUADERNO GRANDE (QUADRETTI) E PENNA

DANZA: PURIFICAZIONE

2° RITIRO TE STESSO

GIORNI E ORARIO:

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024 ORE 10:00 12:30

3° INCONTRO IMMERSIONE NELL’ALTRO

GIORNI E ORARIO:

DOMENICA 19 GENNAIO 2025 ORE 10:00 12:30

4° INCONTRO VIAGGIO VISCERALE

GIORNI E ORARIO:

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 10:00 13:00

DANZA L’INCONSCIO

5° INCONTRO RINASCITA

GIORNI E ORARIO:

DOMENICA 16 MARZO 2025 10:00 13:00

DANZA LE VIE DELL’ACQUA

6° RITIRO CONDIVISIONE

GIORNI E ORARIO:

DOMENICA 4 MAGGIO 2025 10:00 13:00

DANZA L’INCEDERE DEL FUOCO

E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA SINGOLA LEZIONE MA PER SCOPI FORMATIVI E' NECESSARIO CONCLUDERE TUTTE LE SEZIONI

