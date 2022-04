Percorso L'Ordine di Magdala - il Cristo al Femminile a Napoli

Percorso L’Ordine di Magdala – Il Cristo Femminile “La Via della Rosa” sabato 18 giugno e domenica 19 giugno a Napoli.

L'Ordine di Magdala è un percorso spirituale femminile dedicato a Maria Maddalena chiamato: "La Via della Rosa". Parte della missione di questo percorso è quello di custodire, conoscere e diffondere i Sacri Misteri Femminili.

Scorrono intorno al cerchio sacro di Maria Maddalena diversi archetipi, una storicità unica, un viaggio interiore alla scoperta della verità di questa figura cosi controversa. In questo percorso capirai cosa significa l’energia Cristica Femminile, ricevendo la sacra iniziazione

abbraccerai una nuova spiritualità.

Entreremo nella Terra dell’Anima, un’isola fatta fatta di saggezza femminile.

Cosa Faremo:

Conosceremo chi è Maria Maddalena, la sua narrazione i suoi segreti più profondi attraverso la storia e i suoi passaggi.

Entreremo nel potere Cristico Femminile

Faremo il Battesimo della Rosa

Ci sintonizzeremo con Maria Maddalena, eleveremo il Sacro Femminile guarendo il Sacro Maschile

Conosceremo il Mistero di Gesù come Sposo Sacro e Sposo Celeste

Preghiere e iniziazione al Santo Rosario di Maria Maddalena

E tanto altro…

Il Percorso è all’insegna della ritualità intima che condivideremo, sarà un giorno e mezzo intenso, toglieremo il velo di false credenze per risvegliare in noi la coscienza Cristica Femminile, una esperienza nuova e unica che apre la “Via della Rosa” interiore di ogni donna.

Cosa portare:

Vestirsi comodi, possibilmente con una gonna lunga bianca.

Portare uno scialle, se rosso è perfetto!

Tre rose rosse

Una ciotola piccola

Una candele bianca con il sottopiatto, vanno bene anche candeline piccole

Non è obbligatorio, se riesci a procurarti delle perline e un filo per passarle.

Se desideri…

Puoi portare una ghirlanda per la testa, fiori o piume da inserire nei capelli nastri colorati e tutto quello che ti fa stare bene per abbellire il tuo corpo, dipingerti il volto o il corpo.

Durata e orari del Seminario

Durata: il sabato pomeriggio e tutta la giornata della domenica con la pausa di un’ora per il pranzo

Orari: sabato dalle 14.30 alle 17, la domenica dalle 10 alle 13 pausa dalle 14 alle 17

Costi:

il costo dell’intero percorso d’iniziazione è di 170 euro

Prenotazione è obbligatoria per questioni di spazio, con un anticipo del 30% della quota di partecipazione, compilando la scheda di partecipazione in ogni sua parte e inviandola, a: carlasaibabu@gmail.com per confermare la presenza. Se per problemi non potrete essere presenti al corso, ed è stata data una conferma con l’anticipo e il modulo è’ obbligatoria comunicare entro e non oltre dieci giorni dall’inizio del seminario, per dare ad altri la possibilità di partecipare e prendere il vostro posto e per non perdere l’anticipo. In tal caso, detto tutto per tempo, potrete partecipare al prossimo seminario in data e mantenere la quota di partecipazione.

Luogo : NAPOLI

Referente del Luogo:

Dalia 3387981020 per info luogo e pernottamento

Conduce il corso Carla Babudri

La prenotazione è obbligatoria

Per info: carlasaibabu@gmail.com

Sito: www.storiadiunapoesia.it

Segue Scheda Partecipazione