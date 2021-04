Percorso danza e meditazione: la magia del risveglio

Percorso : La Magia del Risveglio

Domenica 6 Giugno

ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

Programma

ore 10:00 Apertura cerchio di donne inizio percorso descrizione e presentazione, meditazione all'aperto, esercizi di respirazione, preparazione alla danza e musica del corpo.

Ore 12:00 /12:30 : appuntare sensazione sul proprio quaderno

ore 13:00 pausa ristoro relax

ore 14:30 realizzazione di acchiappa sogni e di un sonaglio di piuma ( necessario comunicato in anticipo in alternativa si può richiedere presso l’organizzazione con un costo di € 10,00 )

ore 15:30 Presentazione il Sentiero dell’acqua danza nel fluire trasformazione

ore 16:30 racconti sul corpo

ore 17:30 meditazione connettersi con l’altro e cerchio di saluto

È possibile portare dall'esterno il proprio pranzo e mangiare insieme con gli altri nella pausa pranzo

Menù vegetariano

Riso con radicchio

Fagiolini con pomodori

Insalata di farro

Patate all'insalata

Uova sode

Pane rustico

Acqua liscia o frizzante

Chiedi costi e informazioni:

Dalia Deya

e-mail.: artorient@hotmail.it

cellulare 3387981020 ( Whats'App oppure chiamando)

Importante:

Descrizione dell’evento: l’iniziativa è proposta come un giorno di risveglio al femminile, mediante la meditazione, condivisione e danza un inizio nel vostro percorso nella vostra coscienza e conoscenza.

l’evento si svolgerà nel rispetto delle regole anti-covid mantenendo il distanziamento tra i partecipanti raccogliendo un numero massimo e non oltre 15/18 persone, con acquisto ticket anticipato l’organizzazione si riserva il diritto di spostare l’evento in caso di nuovi dpcm governativi.

La sala può ospitare 60 persone ma prenderà esclusivamente 15/18 partecipanti

L’iniziativa è al chiuso in una struttura caratteristica a frante strada