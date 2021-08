Percorso di Danza e Meditazione: la Magia del Risveglio al femminile a Napoli

Percorso : La Magia del Risveglio

Domenica 26 Settembre

mattina ore 10:00 alle 13:00 e

pomeriggio ore 14:30 alle 18:00

zona Chiaia Napoli

info e prenotazione 3387981020

La Magia del Risveglio al Femminile

Benvenute nel primo percorso cerchio di Donne, si tratta del punto di partenza la linea di confine prima del passo verso il vostro viaggio personale nei successivi incontri organizzati da noi oppure con altri ritiri.

Sei pronta per la tua riconciliazione e guarigione?

Bene, sei qui sicuramente per un motivo, riconosci la tua energia,la tua forza, la tua magia ma ancora non riesci a canalizzarla, liberarla viverla?

E' giunto il momento di concederti del tempo … di rafforzare le tue imprese e idee per lasciarti andare …..

Durante la giornata del Risveglio percorrerai le vie di te stessa, ogni percorso è assolutamente individuale

Farai meditazione, individuerai la tua Guida, realizzerai il tuo bastone a sonagli, danzerai il tuo ritmo e quello degli indiani d’America colorerai parte del tuo corpo pranzerai con le tue sorelle

Pregherai, ascolterai il tuo silenzio ti preparerai per altri incontri.

Quindi metti un abbigliamento comodo, prediligi il colore bianco, porta con te uno scialle dei rami ( mi raccomando raccolti nel terreno o sulla sabbia mai tagliati) delle piume ( sempre raccolte mai strappate) un gomitolo di spago un libretto/ quaderno che renderemo unico insieme e una penna.

Si tratta di un momento dedicato a Te, alle tue antenate e alle tue sorelle future, sii te stessa nei tuoi racconti e nei tuoi silenzi

Comincia Il Tuo Risveglio

Cara Sorella , Saremo veramente lieti se a fine percorso e successivamente potresti comunicarci le tue sensazioni e emozioni, inoltre sono previsti altri incontri e ritiri a cuoi potrai chiedere di partecipare

e sarai sempre la benvenuta nelle ripetizioni di ritiri che avrai già seguito, e potrai invitare altre donne/sorelle a partecipare, cosi da allargare il nostro bellissimo cerchio di donne.

Programma

ore 10:00 Apertura cerchio di donne inizio percorso descrizione e presentazione, meditazione all'aperto, esercizi di respirazione, preparazione alla danza e musica del corpo.

Ore 12:00 /12:30 : appuntare sensazione sul proprio quaderno

ore 13:00 pausa ristoro relax

ore 14:30 realizzazione di acchiappa sogni e/o di un sonaglio di piuma ( il materiale necessario puoi portalo tu oppure comunicato in anticipo te lo possiamo procurare noi con un costo di € 10,00 )

ore 15:30 Presentazione il Sentiero dell’acqua danza nel fluire trasformazione

ore 16:30 racconti sul corpo ( disegni corporali)

ore 17:30 meditazione connettersi con l’altro e cerchio di saluto

È possibile portare dall'esterno il proprio pranzo e mangiare insieme con gli altri nella pausa pranzo oppure ordinare il nostro

Menù vegetariano

Riso con radicchio

Fagiolini con pomodori

Insalata di farro

Patate all'insalata

Uova sode

Pane rustico

Acqua liscia o frizzante

Chiedi costi e informazioni:

Dalia Deya

e-mail.: artorient@hotmail.it

cellulare 3387981020 (Whats'App oppure chiamando)

Importante:

Descrizione dell’evento: l’iniziativa è proposta come un giorno di risveglio al femminile, mediante la meditazione, condivisione e danza un inizio nel vostro percorso nella vostra coscienza e conoscenza.

l’evento si svolgerà nel rispetto delle regole anti-covid mantenendo il distanziamento tra i partecipanti raccogliendo un numero massimo e non oltre 8/10 persone, con acquisto ticket anticipato l’organizzazione si riserva il diritto di spostare l’evento in caso di nuovi dpcm governativi.

La sala può ospitare 20 persone ma prenderà esclusivamente 8/10 partecipanti

L’iniziativa è all'aperto Terrazza

