Per voi giovani - live ad alto gradimento: al via la stagione estiva all'aperto di Salotto Francini

Inaugurazione della stagione estiva per l’Associazione Salotto Francini

nella nuova location all’aperto in parco privato,

musica sotto le stelle nelle campagne fra Pianura e Quarto.



GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 - ORE 20.30

Via Provinciale Montagna Spaccata, 510 - 80126 Napoli



SALOTTO FRANCINI

presenta



“PER VOI GIOVANI - LIVE AD ALTO GRADIMENTO”



Il Salotto Francini, aperto nel 2015 dal cantautore Marco Francini, organizza gli “House Concert” ossia incontri dedicati soprattutto alla canzone d’arte o canzone d’autore di ogni parte del mondo sia di tradizione che moderna. Le proposte variano e spaziano in ogni ambito musicale sempre all’insegna della qualità e della creatività.



Dopo le straordinarie stagioni invernali in via Gabriele Jannelli, l’Associazione Culturale Salotto Francini riparte con grande entusiasmo e passione per nuovi ascolti in una nuova location, sempre a Napoli, all’aperto, in parco privato con possibilità di parcheggio auto.



Gallery





“PER VOI GIOVANI - LIVE AD ALTO GRADIMENTO” richiama una trasmissione che ha fatto conoscere ai giovani degli anni ‘70 la musica rock straniera e gruppi o cantanti italiani che non venivano altrimenti trasmessi. Seguendo questo filone, il Salotto Francini diventa un cortile all’aperto dedicato alle arti e alla musica, dove scoprire nuove tendenze e evergreen attraverso spettacoli originali che pongono al centro l’attenzione all’ascolto e la qualità dell’offerta culturale. Il buon vino e il buon cibo accompagnano sempre tutti i nostri eventi. Lo spazio ha una capienza di max quaranta persone e rispetta le vigenti misure anti Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...