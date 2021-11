In scena 'Per mano mia' di Maurizio de Giovanni

Orario non disponibile

Quando Dal 26/11/2021 al 05/12/2021 Orario non disponibile

Nel piccolo teatro "in giallo" di piazza San Domenico, il Pozzo e il Pendolo, torna il scena Per mano mia, opera dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

E’ Natale 1931. In una Napoli sferzata dal gelo, Luigi Alfredo Ricciardi – il commissario dagli occhi verdi condannato ad ascoltare l’ultimo pensiero dei morti – deve fare luce sull’omicidio di Emanuele Garofalo, funzionario della milizia, e di sua moglie Costanza. A guidarlo, come sempre, l’ultimo pensiero delle vittime, ed i cocci di una statuina del presepe, infranta come a voler raccontare il dolore che ha armato la mano dell’assassino.

In una città che si stende davanti a lui «come un immenso Presepe», il commissario Ricciardi si troverà costretto, ancora una volta, a farsi largo tra menzogne credibili, verità improbabili, lacrime di gioia, sorrisi disperati, vittime colpevoli e assassini innocenti.

DETTAGLI

IN SCENA Paolo Cresta

ADATTAMENTO Annamaria Russo regia Paolo Cresta

PROGRAMMAZIONE: 26, 27, 28 novembre e 4 e 5 dicembre

Costo € 18 a persona

INFO E PREVENDITA: www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 081.5422088, 347.3607913