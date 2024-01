Per amore: Ritratto in musica e parole di Roberto Vecchioni con Alberico Lombardi

Debutta il 26 gennaio all'interno della rassegna del Teatro Cerca Casa di Manlio Santanelli, lo spettacolo "Per amore", dedicato a Roberto Vecchioni.

Protagonista Alberico Lombardi, già vincitore del biglietto d'oro nella scorsa stagione teatrale con "Io sono l'altro", che ripercorrerà la vita artistica e personale del famoso cantautore, soprattutto attraverso la rilettura di alcune delle più belle canzoni del suo repertorio; alcune famose come Luci a San Siro, Samarcanda e Chiamami ancora amore, altre forse meno conosciute, ma non meno belle come Le rose blu e Il cielo capovolto.

In scena anche Sergio Mautone agli arrangiamenti, piano e chitarra e Giorgio Scognamiglio al violino. Uno spettacolo che si preannuncia ad alto tasso emozionale, per raccontare una vita costellata da gioie e dolori che ha reso ancora più intensa la poetica del cantautore milanese.