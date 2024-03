A Pomigliano D'arco, "Per amore": omaggio a Vecchioni di Alberico Lombardi per l'associazione "Il Cuore di Andrea"

Serata speciale quella di venerdì 15 marzo al Teatro Paisiello dedicata a Roberto Vecchioni e all'associazione il Cuore di Andrea.

Alberico Lombardi fa tappa con il suo spettacolo Per amore a Pomigliano D'arco per raccogliere fondi per l'acquisto di defibrillatori e finanziare campagne di screening cardiologici nelle scuole.

Una serata ad alto tasso emozionale in cui Alberico Lombardi, accompagnato dai musicisti Sergio Mautone e Giorgio Scognamiglio, rileggerà con la sua importante vocalità e capacità attoriale, il repertorio del cantautore milanese, dando spazio ai suoi più grandi successi, ma anche alle sue canzoni più intime ed autobiografiche. Luci a San Siro, Chiamami ancora amore, El bandolero stanco, Milady e Sogna ragazzo sogna sono solo alcuni dei titoli delle canzoni in scaletta, che saranno intervallate da un vero e proprio racconto della vita del grande Roberto.