Alla Sala dell’Ostrichina i concerti gratuiti di Peppe Servillo & Solis String Quartet e FLO

Doppio appuntamento musicale presso la Sala dell’Ostrichina, suggestivo luogo che a metà dell’800 fu costruito per la coltivazione delle ostriche e che fa parte del prestigioso Compendio Vanvitelliano del Fusaro nel Real Sito Borbonico di Bacoli.

I concerti, promossi da Fondazione Campania Festival, Regione Campania - POC 14-20, Comune di Bacoli e Centro Ittico Campano rientrano nel programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Gli eventi sono organizzati dalla società AreaLive srl e Graf srl.

In due imperdibili occasioni si esibiranno in concerto Peppe Servillo & Solis String Quartet e FLO.

Il primo appuntamento (venerdi 4 novembre evento organizzato da AreaLive srl) è con lo spettacolo “Carosonamente” dove il famoso quartetto d’archi partenopeo si fonde con il frontman degli Avion Travel per celebrare Renato Carosone. I brani dell’ «americano di Napoli» vengono rivisitati dal vivo da Peppe Servillo alla voce; Vincenzo Di Donna al violino; Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al cello e chitarra. “Carosonamente” è anche un progetto discografico pubblicato a giugno scorso dalla label AreaLive.

Il giorno seguente (sabato 05 novembre evento organizzato da Graf srl) sarà la nuova musa della canzone napoletana ad esibirsi.

Floriana Cangiano - in arte FLO - presenta Canzoni di sale, un ammaliante connubio di musica e parole, canti e racconti. Flo, con attitudine da vera cantautrice, ci porta per mano attraverso le storie di un sud bagnato dal mare, misterioso e affascinante. Tramite le canzoni che ha scritto in questi anni, ma anche di classici della tradizione partenopea e non solo, ci racconta storie vere, fatte di coraggio, ironia e fatalita?.

Flo nel corso della sua carriera artistica si è divisa tra musica e teatro condividendo il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Jorge Hernandez, Luca Aquino, Vincenzo Zitello, Elena Ledda, Paolo Angeli e Peppe Servillo.

In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Mattone, Gino Landi e molti altri. Affianca Daria Bignardi nei due spettacoli “La coscienza dell’ansia” e "Libri che mi hanno rovinato la vita”.

Dettagli:

Venerdi 04 novembre

Peppe Servillo & Solis String Quartet

in “Carosonamente”

Sala dell’Ostrichina – Bacoli (Na)

Ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti - inizio ore 20.

per la prenotazione azzurroservice.net/biglietti/carosonamente-nhsi/#.Y1pQv-xByt9



Sabato 05 novembre

FLO

in “Canzoni di Sale”

Sala dell’Ostrichina – Bacoli (Na)

Ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti - inizio ore 20.

per la prenotazione www.azzurroservice.net/biglietti/flo-in-canzoni-di-sale/#.Y1pnl8FBwbY

IN FOTO: Peppe Servillo & Solis String Quartet ph. Mimmo Attademo