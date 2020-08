Peppe Barra, concerto gratuito al Plebiscito per 'R-estate a Napoli'

Sarà Peppe Barra, domenica 16 agosto, il protagonista dell'utimo appuntamento di 'Restate a Napoli'.

La rassegna estiva in Piazza del Plebiscito ha visto in scena 24 spettacoli, suddivisi in 3 show al giorno per 8 giorni, dal 9 fino al 16 agosto: uno spettacolo pomeridiano, uno al tramonto ed uno serale, con appuntamenti dalle ore 19 alle ore 24. Sul suggestivo palcoscenico del Plebiscito, in questi giorni, si stanno alternando numerosi artisti della scena partenopea; giovani e big di fama mondiale. Le serate sono condotte da Lello Arena e Fatima Trotta insieme a Maria Bolignano mentre gli eventi pomeridiani sono presentati da Francesco Mastandrea che ogni giorno è affiancato da una presentatrice emergente.

L'ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria del posto a sedere dal sito: www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/restate-a-napoli

ingresso consentito con utilizzo obbligatorio di mascherine

prevista anche la misurazione della temperatura corporea