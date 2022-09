Peppe Barra e Giuliana De Sio in scena per la rassegna "Affabulazioni"

Nell’ambito di “Affabulazione”, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, domenica 2 ottobre, alle 19.00, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII - Aliotta, in via Nuova Toscanella 235, si terrà il concerto “Pierino e il lupo”, componimento del musicista russo Sergej Prokofiev con la voce recitante di Peppe Barra e un ottetto strumentale diretto da Giorgio Mellone. L’appuntamento rientra nel calendario della rassegna “Scampia. Il progresso attraverso la cultura” a cura l’associazione Napoli Capitale Europea della musica (A.N.C.E.M.) con l’Accademia di Santa Sofia.

Per informazioni e prenotazioni: ancem-napoli@libero.it.

Domenica 2 ottobre, alle 21.00, al Centro Asterix andrà in scena “Favolosa” con Giuliana De Sio e con Marco Zurzolo (sax), Cinzia Gangarella (pianoforte) e Sasà Flauto (chitarra). Ispirandosi ai racconti di Giambattista Basile, Giuliana De Sio, attraverso una scelta originale di brani musicali che hanno segnato alcuni momenti importanti del suo percorso, accompagna lo spettatore in un viaggio magico e viscerale, fatto di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. L’appuntamento rientra nel calendario della rassegna “Est! Il Festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est” a cura di NEST Napoli Est Teatro con Sciara Progetti.

Per informazioni: infofestivalest@gmail.com.

Tutti gli spettacoli in programma in questa rassegna potranno essere prenotati sulla piattaforma EVENTBRITE.

Venerdì 29 settembre, alle 18.00, con il progetto “Area Nord in Festival. Confini aperti” a cura di Teatri Associati di Napoli con Area Live, sul palscoscenico del Parco Corto Maltese, in via Hugo Pratt, arriva la Compagnia I Teatrini con lo spettacolo per ragazzi “Come Alice” con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Monica Costigliola, Valentina Carbonara. Testo ebregia: GiovannanFacciolo.

Per informazioni e prenotazioni: teatriassociatinapoli.it

L’associazione La Dramaturgie con il progetto “Neapolitana” porterà sul palcoscenico del Teatro Il Piccolo di Piazzale Tecchio 3, “Giulio” con Aleksandros Memetaj, Yoris Petrillo e Beatrice Fedi (mercoledì 28 settembre – ore 21.00); “All’apparir del vero. Dialogo di Giacomo Leopardi e della morte” con la regia di Antonio Piccolo, in scena con Melissa Di Genova (giovedì 29 settembre – ore 21.00); “Pulcinella e la scatola magica” di e con Melissa di Genova e Antonio Piccolo (venerdì 30 settembre – ore 19.00); “Il mio amico D” di e con Pietro Tammaro, adattamento e regia Pietro Saccoia (venerdì 30 settembre – ore 21.00); “Cecco del Caravaggio”, regia di Francesco di Mauro, con Marco Bellocchio, Andrea Palermo e con interventi video di Fausto Cabra, Riccardo Festa e Federico Russo (sabato 1 ottobre – ore 21.00).

Per informazioni e prenotazioni: neapolitanaprenotazioni@gmail.com.

La rassegna “La Capsula del Tempo” a cura di Mestieri del Palco con Associazione Baracca dei Buffoni e Associazione ArtGarage porta i suoi spettacoli nel Parco Storico dell’Edenlandia in viale Fitzgerald Kennedy, 76. Venerdì 30 settembre, alle 20.00 e alle 22.00, in scena lo spettacolo “Fleur” con gli attori della compagnia Baracca dei Buffoni; alle 21.00, in programma “Via Napoli da Pergolesi a Pino Daniele”, il concerto di Lino Cannavacciulo (violino) insieme a Piero De Asmundis (piano) Gigi De Rienzo (basso) Vittorio Riva (batteria) e la compagnia ArtGarage.

Sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre, dalle 19.00 a mezzanotte, in scena lo spettacolo “Misteri e leggende: l’ora d’aria” con Mauro Palumbo, Giulia Menna, Pietro Tammaro, Compagnia Le Streghe.

Per informazioni e prenotazioni: info.lacapsuladeltempo@gmail.com.