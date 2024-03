Peppe Barra in scena con il recital autobiografico “Buonasera a tutti”

Sabato 16 marzo 2024, la Fondazione Il canto di Virgilio accoglie alla Domus Ars di Napoli l’intenso talento di Peppe Barra, interprete/protagonista della nuova pièce “Buonasera a tutti”. Al suo fianco, il pianista Luca Urciuolo. La regia è firmata da Francesco Esposito.

Il modo di fare teatro di Peppe Barra è stato più volte definito “le mille e una resurrezione dell’animo partenopeo”. Attraverso la sua maschera sarcastica, e grazie ai molteplici registri vocali - dai più gravi ai più acuti – l’artista unisce da sempre gli elementi colti e popolari di Partenope, mescolando nei suoi spettacoli la tradizione e l’innovazione.

Il recital “Buonasera a tutti” già dal titolo lascia intuire cosa dovrà aspettarsi il pubblico: un momento di intimità tra artista e spettatori, oltrepassando la cosiddetta quarta parete in un continuo dialogo con la platea. Un viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista: i suoi ricordi di infanzia e di adolescenza nella Procida e nella Napoli degli anni ’50. Un’indagine nella sua memoria di giovanissimo attore con Zietta Liù, fino al successo con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e agli anni di teatro vissuti insieme alla indimenticata Concetta Barra, madre e compagna di scena. E ancora, una passeggiata nei suoi oltre 60 anni di carriera, tra teatro e canzone, toccando la musica barocca e la tradizione popolare, il mondo magico di Giambattista Basile, grandi autori come Petito e Viviani, il varietà, il cabaret, fino a giungere ai cantautori contemporanei. Barra sarà unico mattatore in scena - insieme al maestro Luca Urciuolo che lo accompagnerà al pianoforte - per divertire e emozionare, con follia e poesia. Senza mai interrompere il gioco con il pubblico, come un felice incontro tra bambini che hanno soltanto voglia di stare insieme con gioia e ironia.

