Il 18 febbraio, Peppe Barra in concerto al Palapartenope di Napoli. Al grande artista è affidata la chiusura della rassegna - a ingresso gratuito - I tesori di Partenope.

Uno spettacolo in cui Barra apre lo scrigno dell’esperienza per restituire il suo tempo trascorso sul palcoscenico a raccontare l’amore, il dolore, la resistenza di un artista che con il tempo si confronta a viso aperto. Entra nella sua Napoli di ieri e di oggi ne canta l’amore, il sogno ma anche la deturpazione data dallo scempio ambientale che ha subìto. Incita il pubblico ad alimentare il sogno, a mettere in armonia quello che è perduto e quello che verrà e lo fa in maniera particolarmente accorata e realista, ma al tempo stesso così scanzonata e poetica, da riuscire a toccare in tutti modi i nostri cuori. E con l’energia travolgente che lo caratterizza, Barra restituisce allo spettatore un repertorio che parte dalla contaminazione di brani della tradizione di autori come G.Basile, E. A. Mario, Leonardo Vinci, Ferdinando Russo, ad autori contemporanei come Pino Daniele, Bob Marley, Enzo Gragnaniello. I testi costruiscono con la musica, architetture sonore con il blues, il jazz, riuscendo a far convivere suoni antichi e moderni, tammurriate, echi di canzone francese e arie del Settecento.La sua voce gli consente di raggiungere in scena risultati sorprendenti, con il sostegno di musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio.

Il progetto è realizzato con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli.

Ingresso ad inviti.

Info:presspalapartenope@gmail.com

MUSICISTI

MARIO CONTE: ELETTRONICA IN TEMPO REALE

PAOLO DEL VECCHIO: CHITARRA E MONDOLINO

LUCA URCIUOLO: PIANOFORTE E FISARMONICA

SASà PELOSI: BASSO ACUSTICO

IVAN LACAGNINA: PERCUSSIONI

FRANCESCO DI CRISTOFARO: FIATI ETNIC