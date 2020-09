Il pensiero politico alla prova della pandemia: il turismo tra ricerca scientifica ed innovazione tecnologica: è questo il tema del convegno scientifico, in presenza, che avrà luogo ad Ischia il 14/9/2020, dalle ore 15.00 (“Cactus Lounge Cafè dei Giardini Ravino”, Via Provinciale Pansa 140 B, Forio).

Un tema di ricerca, condiviso con l’Associazione Italiana degli Storici delle dottrine politiche, che si avvale delle declinazioni tracciate dal Prof. Gaetano Manfredi (Ministro dell’Università e della Ricerca), soffermandosi anche sulla “realtà aumentata” (AR) e sulla “realtà virtuale” (VR), per indicare la costituzione di uno “spin-off” universitario, che sappia proporre “innovazione” ed un’ipotesi di economia applicata.

Un “laboratorio di immagini, del potere nella storia”, vissuto attraverso la “lettura ed il commento di classici” e la “visione di materiale iconografico e documentale”, già indicato dalla Prof.ssa Giuseppina Di Giuda, Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” di Ischia, come una possibilità che vuole orientare il “turismo” verso un’offerta di qualità.

Un convegno scientifico che si soffermerà con il Dott. Mario Coppeto (Presidente della Commissione al Diritto alla Città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai Beni Comuni, presso il Consiglio comunale di Napoli), sui beni UNESCO e quindi sul riconoscimento delle Confraternite come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, presso l’UNESCO.

Introdurrà e modererà i lavori del convegno, il Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) che tratterà il tema: “L’Università che si rende partecipe della prosperità del Paese”.

Come ha evidenziato il Prof. Gaetano Manfredi – quando era Presidente della CRUI – “la terza missione delle Università, che si aggiunge alla didattica e alla ricerca, rappresenta già da tempo un asse cruciale delle attività universitarie. Trasferire le ‘tecnologie’ elaborate dalla ricerca verso le attività produttive (e non solo) rappresenta uno dei modi più incisivi con cui l’Università si rende partecipe della prosperità del Paese, dialogando con imprese e territori, promuovendo uno sviluppo economico basato sulla conoscenza”.

Interverranno, tra gli altri, il Prof. Alessandro Arienzo (Consigliere del Consiglio Universitario Nazionale - CUN), il Prof. Diego Lazzarich (Università della Campania Luigi Vanvitelli), il Prof. Salvatore Fratellanza (Presidente della Commissione amministrativa permanente per la gestione dei beni delle arciconfraternite commissariate), il Dott. Luca D’Ambra (Presidente di Federalberghi - Ischia).

La manifestazione culturale si terrà nell’assoluto rispetto delle norme e dei protocolli anti-covid, previsti per il distanziamento fisico, al fine di garantire la sicurezza e la salute di tutti. Sarà possibile seguire la diretta del convegno attraverso il link: https://www.facebook.com/nuvolatv/

L’accoglienza degli ospiti sarà curata dalle studentesse e dagli studenti dell’IIS “Cristofaro Mennella” di Ischia. La Prof.ssa Maria Rosaria Cerbone coordinerà la segreteria organizzativa, il Prof. Giuseppe Iacono garantirà il supporto tecnico.

Le relazioni e gli interventi, tenuti in questa circostanza, saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche”.