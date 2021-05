Un pensiero per la festa della mamma: il nuovo contest gastronomico-artistico di Iannelli

L’attore napoletano Angelo Iannelli, interprete della maschera de “Pulcinella” e noto con l’appellativo di Ambasciatore del Sorriso per il suo impegno verso i fragili e le persone meno fortunate, continua come nelle precedenti ondate pandemiche a lanciare Contest per non far mancare la sua creatività e ironia a tutti.

L’instancabile king del Sorriso, ritorna dopo il successo dei precedenti contest gastronomici, con il nuovo Contest gastronomico – artistico “Un pensiero per la mamma”, in occasione della sua ricorrente festività, per spiensierare di nuovo intere famiglie in questo momento particolare della nostra vita e stavolta ha pensato di dare risalto alla figura della mamma, dopo il Contest dedicato al papà lo scorso marzo, mettendo in risalto la figura importante della Mamma nella società, che a causa delle vigenti misure restrittive anticovid, hanno dovuto affrontare un super lavoro di gestione della famiglia. L’eroe post moderno del sociale Angelo Iannelli lancerà il gioco sulla sua seguitissima pagina ufficiale di Facebook invitando i tanti amici a inviare foto, brevi filmati, canzoni, frasi, racconti, monologhi teatrali e dolci dedicati alla mamma, considerata la regina della vita, in occasione della sua festa.

Il gioco inizierà dalle ore 14:00 di sabato 8 maggio alle ore 17:00 di domenica 9 maggio. Lo slogan è un “Mamma sei la mia supereroe” con l’intento di donargli un Sorriso in Pandemia, valorizzando la sua figura emblematica. Giudici e supervisori del contest saranno il noto maestro pasticciere Sabatino Sirica e l’attore de “Benvenuti al Sud” Salvatore Misticone, con il primo che giudicherà e premierà le specialità preparate per l’occasione e l’altro i racconti, le poesie, le frasi e i monologhi dedicati al ruolo della mamma. Si prevede ancora una volta una grande partecipazione di pubblico per l’importante iniziativa sociale lanciata dal “duracell” Angelo Iannelli che non ha mai avuto le pile scariche per sfidare il mostro invisibile del Coronavirus.

comunicato stampa Ass. vesuvius

