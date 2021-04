"Pedalare Resistere Pedalare": i luoghi della memoria con i Cicloverdi Fiab Napoli

Evento di Fiab Napoli Cicloverdi e di ANPI Napoli

La bicicletta e la Resistenza, un binomio indissolubile.

Resistere, pedalare, resistere, è un tradizionale appuntamento della FIAB a livello nazionale per non perdere la memoria di quella giornata del 25 aprile e rilanciare nel contempo l’importanza della bicicletta e della mobilità sostenibile come strumento di crescita civile.

A Napoli, quest'anno abbiamo scelto di rievocare, insieme all'ANPI Napoli le Quattro Giornate, la Resistenza napoletana, attraverso la visita a luoghi simbolo della liberazione della città.

Appuntamento ore 10,00 Piazza Quattro Giornate davanti ai Carabinieri.

Percorso: Stazione Metro Quattro Giornate, Stadio Collana, Via Sturzo, Via Belvedere, Via Puccini, Via Tasso, Corso V.Emanuele, Museo, via Cisterna dell'Olio, Piazza Carità.

In via Cisterna dell'Olio verrà deposto un fiore sulla targa che ricorda Federico Zvab, protagonista della resistenza antifascista del 1943.

La partecipazione è con bici propria ed è di media difficoltà. Venire con lucchetto per legare la bici.

A tutti i partecipanti verrà chiesto il rispetto delle misure Anticovid e di firmare una dichiarazione in merito.

Vi ricordiamo che aderendo a FIAB Napoli Cicloverdi sarete protetti dall'Assicurazione RC (anche per e-bike) ogni volta che salirete in sella della bici tutto il giorno e in tutta Europa e ci aiuterete ad ottenere una migliore qualità della vita nella nostra città con più rispetto e maggiore sicurezza per i ciclisti.

https://www.cicloverdi.it/negozio/

Queste le quote: Offerta speciale Tessera ordinaria comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 30,00; Tessera ordinaria senza rivista € 27;Tessera per familiare convivente € 20,00 ; Tessera per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00 Tessera per figli minori di anni 14 € 10.00.