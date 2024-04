"Pedalare resistere pedalare sulla collina gentile" con i Cicloverdi Fiab Napoli

Pedalare Resistere è il tradizionale appuntamento FIAB per il 25 Aprile, Festa della Liberazione nell’ambito del programma della Collina gentile quest’anno per Resistere Pedalare Resistere, un viaggio in bicicletta sui luoghi della Memoria legati alla Liberazione dal nazi fascismo.

Appuntamento piazza Garibaldi davanti alla Feltrinelli ore 9,30 partenza inderogabile 9,45.

Ci recheremo a visitare il Bosco di Capodimonte e il vallone San Rocco entrando da porta S. Maria ai Monti, riaperta da dicembre 2023 per poi visitare il giardino Torre (gestito da Slow Food), il Giardino Torre che era la Real Fruttiera dei Borbone: giardino di delizie, vivaio e vera e propria azienda agricola.

Un attento studio ha guidato il recupero di questi luoghi di straordinaria rilevanza storico-culturale, testimonianza preziosa della vocazione produttiva dei siti reali borbonici.

Il sito è stato riaperto nel luglio del 2023 con oltre 600 piante tra agrumi, alberi e frutti esotici cari ai Borbone tra i quali ribes, ananas e lamponi; ortaggi ed erbe aromatiche. Al centro della Real Fruttiera si staglia un maestoso esemplare di Canforo, tra gli alberi monumentali più importanti del Real Bosco di Capodimonte e d’Italia, e tutto intorno, proprio come in epoca borbonica, vengono coltivati pomodori e papaccelle, friarielli e zucche, melanzane, cavoli e zucchine.

Si prosegue poi con il monumento scultoreo di Marisa Albabese Massi erratici opera costruita con circa cinquecento massi di rovine monumentali, resti di edifici antichi bombardati nel 1943, ritrovati all’interno del Bosco durante i lavori di pulizia dei boschi del giardino storico.per poi infine uscire da Potta piccola per dirigersi verso il Vallone San Rocco.

Percorso: Piazza Garibaldi - Via Arenaccia - Via Nicolini - Via Masoni - Bosco di Capodimonte - vallone San Rocco. Ritorno libero.

Il percorso presenta poche difficoltà, ma è destinato a bici muscolari. Portare un lucchetto per legare la bici.

Avvertenze: La visita guidata al giardino Torre ha un costo di 5,00€ per contributo associativo Slow Food ’