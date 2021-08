PORT DE VOIX per “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”

“Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, la kermesse promossa dal Comune di Napoli- Assessorato all'istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata con fondi POC Campania 2014-2020.



“Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”



Venerdì 20 agosto ore 19: 00 PORT DE VOIX

Quarto appuntamento con la rassegna “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”

entra nel vivo con la rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”, organizzata dall’Associazione Il Canto di Virglio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.



La direzione artistica è affidata a Carlo Faiello.



Cantate e Sonate del Barocco Napoletano A cura di Cappella Neapolitana di Antonio Florio. Tra le attività dell'Orchestra "Cappella Neapolitana di Antonio Florio", l'Ensemble Barocca Port de Vox, promuove un concerto dedicato allo studio del patrimonio musicale sacro napoletano tra Sei e Settecento, volto alla scoperta e all'esecuzione di un repertorio ancora inedito. Il titolo latino a cui rimanda è fortemente evocativo della potenza e dunque del fascino dei suoni di un passato che videro Napoli capitale europea della musica. L'obiettivo è sempre lo stesso: restituire all'ascolto perle di autentica bellezza interpretate magistralmente da musicisti che con passione e competenza si dedicano a questo repertorio. Tra i musicisti sul palco Olga Cafiero soprano, Aurelio Schiavoni contraltista, Chiara Mallozzi violoncello, Angelo Trancone clavicembalo, formatisi proprio con il Maestro Florio che, oltre ad essere il fine musicista e l'acclamato direttore d'orchestra ricercato in Europa e Oltreoceano, è l'abile e sensibile mentore e maestro che ha formato affermati musicisti e cantanti. A cura di Cappella Napolitana di Antonio Florio Musiche di Giovanni Bononcini, Giovanni Cesare Netti, Domenico Scarlatti



Info e prenotazioni:

Domus Ars Centro di Cultura

Tel. 081/3425603

Email: infoeventi@domusars.it

E’ obbligatoria la prenotazione.

L’accesso al pubblico è consentito entro e non oltre le ore 18:45



Si prega di rispettare gli orari.Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid 19

