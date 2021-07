Il Maestro Bruno Canino apre la rassegna “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”

“Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud” - Estate a Napoli 2021, la kermesse promossa dal Comune di Napoli- Assessorato all'istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata con fondi POC Turismo 2014-2020, entra nel vivo con la rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”, organizzata dall’Associazione Il Canto di Virglio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e la Gaiola Onlus.

La direzione artistica è affidata a Carlo Faiello.

Si tratta di un ricco programma che prima di ogni spettacolo alle ore 18:00 offrirà anche un miniconcerto della durata di 30 minuti; a seguire “Divagazioni Sull’Epitaffio Di Sicilo” e accoglienza in musica con:

• ArsHelichrysum Duo

• MandGuit Duo



La rassegna

Si parte venerdì 30 LUGLIO ORE 19:00

SUL PALCO BRUNO Canino, LEGGENDA DELLA SCUOLA PIANISTICA NAPOLETANA.

Il Maestro Bruno Canino, allievo di Vincenzo Vitale ed erede della Scuola Pianistica Napoletana, riceverà in questa occasione il Premio “Il Canto di Virgilio” una vita per la Musica.

Venerdì 6 agosto ore 19:00

DANZE DIVERTIMENTI E MINUETTI

Orchestra Scarlatti Young

A Cura Della Nuova Orchestra Scarlatti

con la partecipazione del clarinettista Gaetano Russo

Mozart, Haydn, d’Indy, Rossini, Brahms, Strauss



Venerdì 13 agosto ore 19:00

PNEUMA

Con Bruno Persico pianoforte e Luca Signorini violoncello

CFM Marching Band

Cristiano De Pascale batteria

Musiche di Bruno Persico



Venerdì 20 agosto ore 19: 00

PORT DE VOIX Cantate e Sonate del Barocco Napoletano

A cura di Cappella Napolitana di Antonio Florio

Olga Cafiero soprano

Aurelio Schiavoni contraltista

Chiara Mallozzi violoncello

Angelo Trancone clavicembalo

Musiche di Giovanni Bononcini, Giovanni Cesare Netti, Domenico Scarlatti



Venerdì 27 agosto ore 19: 00

MATER MEDITERRANEA

Viaggio nel Pathos di Partenope

A Cura Dell’orchestra Da Camera Di Napoli

Gabriella Colecchia mezzosoprano

Enzo Amato chitarra

Carolina Aterrano danzatrice

Musiche di Enzo Amato



Venerdì 3 settembre ore 18:30

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI

Settecento Napoletano

REQUIEM di Niccolò Jommelli

Aspettando il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano XXI edizione

Concerto alla memoria delle vittime napoletane del Covid 19

Anna Corvino soprano, Luigi Strazzullo tenore,

Raffaella Ambrosino mezzosoprano, Davide Sabatino basso

Coro del Festival Jommelli Cimarosa

Orchestra da Camera di Napoli

Enzo Amato direttore

Musiche di Niccolò Jommelli



Sabato 4 settembre ore 18: 30

SANTA CHIARA ORCHESTRA

LE DANZE DI DIONISO

Scritto e diretto da Carlo Faiello

Con Santa Chiara Orchestra Ensemble

Patrizia Spinosi voce e voce recitante

Antonella Morea voce e voce recitante

Regia di Carlo Faiello

Musiche, testi e scritti di Carlo Faiello



Giovedì 9 settembre ore 18: 30

TROIANE, FIGLIE DI UN DIO MINORE?

Prodotto da Gabbianella Club

Testo e regia di Iolanda Schioppi

Con: Iolanda Schioppi



Venerdì 10 settembre ore 18: 30

NAUAGHIA NAUFRAGIUM

di Rosario Diana

nomi ed epifanie dal dolore dei migranti

poema drammaturgico per due attori e un percussionista

Attore-lettore Andrea Renzi

Attrice-lettrice Imma Villa

Percussionista Lucio Miele

Regia Rosario Diana

Aiuto regista Cerino Ruggero

Musiche di Lucio Miele

Con Patrocinio scientifico

Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno

Consiglio nazionale delle ricerche

ISPF-CNR



Sabato 11 settembre ore 19: 00

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

PETITE OFFRANDE MUSICALE

I Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti

Musiche di Mozart, Farkas, Rossini, Rota, Ibert.



Info e prenotazioni :

Domus Ars Centro di Cultura

0813425603

infoeventi@domusars.it

E’ obbligatoria la prenotazione .

L’accesso al pubblico è consentito entro e non oltre le ore 18:45

Si prega di rispettare gli orari .

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative AntiCovid 19

