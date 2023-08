Apre a Napoli il Pastificio Landi: inaugurazione con "Pasta Fresca e Bollicine" gratis per tutti

Indirizzo non disponibile

Il primo Settembre apre a Napoli - al Vicoletto Belledonne a Chiaia - Pastificio Landi, dove la passione per la pasta fresca e la buona cucina si uniscono nell'Arte Culinaria dello Chef Giuliano Landi.

Comfort Food, il cibo che fa bene al cuore

“Comfort Food, il cibo che fa bene al cuore" è il Concept di questo nuovo posto nei meravigliosi vicoletti di Chiaia, a due passi dal mare.

“L’idea - racconta Chef Landi - è di proporre principalmente pasta fresca fatta a mano come una volta ad ingredienti semplici e genuini… questo al primo boccone si traduce immediatamente in emozioni e sensazioni positive riportandoci a quando eravamo bambini… Ho sperimentato che tutto ciò crea subito un clima di famiglia, felicità e sicurezza… ecco perché mi piace dire che questo cibo fa bene al cuore ma anche ad anima e corpo!”.

Ogni piatto proposto dallo Chef è il risultato di esperienze, modifiche, selezioni, studi, viaggi e perfezionamenti abbinati ad alimenti di Prima Qualità.

“L’idea del Pastificio - dice - è giovane, nasce poco tempo fa, ma l’identità spirituale di questo luogo è antica e legata in maniera indissolubile alla nostra Terra… Cucinare in famiglia è una tradizione, infatti i miei prozii materni, sette figli, tutti maschi, tutti cuochi, formavano insieme la Brigata Reale della Regina Maria Sofia di Borbone!

Ogni mattina, i sette fratelli, dal Rione Sanità arrivavano a piedi in Villa Pignatelli a Chiaia e cucinavano per lei e tutta la Famiglia Reale. Mia nonna raccontava sempre che il più grande dei sette, Carmine, era un talento puro… e spesso al termine di banchetti importanti, dove magari i Reali avevano ospiti di rilievo, veniva convocato nella Sala Reale per vedersi dedicato l’applauso di tutti i commensali che avevano apprezzato il Pranzo…. stupendo, vero?

Dall’epoca fino ad oggi cucinare nella mia famiglia è sempre stato qualcosa di molto spirituale ed importante… Ma adesso é il mio momento, quindi aspetto tutti il Primo Settembre ore 19 in Vicoletto Belledonne a Chiaia per offrire un mix di piatti innovativi e della tradizione napoletana ed italiana… il tutto accompagnato da ottimi calici di bollicine!”

Inaugurazione il primo settembre con pasta fresca e bollicine per tutti

Il primo settembre, grande opening con l'evento gratuito Comfort Food: Pasta Fresca e Bollicine, con inizio alle ore 19, durante il quale verranno offerti assaggi di piatti di pasta innovativi e della tradizione, sia napoletana che italiana, il tutto accompagnato da ottimi calici di bollicine.

INFO:

Pastificio Landi

Vicoletto Belledonne a Chiaia, 19, 80121 Napoli

T: +39 334 160 5734