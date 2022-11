Passeggiata Napoletana: uno spettacolo che racconta Napoli

Sabato 3 Dicembre 2022 ore 21:00 appuntamento con Passeggiata Napoletana a cura di Clelia Liguori e Peppe Carosella.

Uno spettacolo che racconta Napoli. E qual è il modo migliore per farlo se non attraverso le canzoni, la poesia, il teatro, l’umorismo, le testimonianze che grandi personaggi delle cultura napoletana e non solo ci hanno lasciato. Un percorso virtuale che ci porterà dai vicoli, ai grandi palazzi della cultura della nostra città, attraversano le varie epoche e le evoluzioni che hanno caratterizzato la storia di questo popolo. Si alterneranno melodie che hanno fatto la storia delle canzone classica, pezzi di teatro che hanno fatto il giro del mondo, riconoscendo come patrimonio di indiscutibile valore culturale. Tutto questo anche grazie alla splendida voce di Clelia Liguori che sarà accompagnata al piano dal maestro Giovanni Ortosecco, e da Peppe Carosella che ne ha curato anche la regia.

Nel corso della serata, sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.



Per prendere parte all'evento a numero chiuso (pochi posti a sedere) è necessario prenotare chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 3500121224