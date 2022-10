Passeggiata Teatralizzata Napoli Saracena

ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata

possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo Napoli Saracena presso la taverna spettacolo Vic' Street

Contributo ?2€

CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.



TEMA O STORIA:

Saraceno è un termine utilizzato a partire dal II secolo d.C. sino a tutto il Medioevo per indicare i popoli provenienti dalla Penisola araba o, per estensione, di religione musulmana.

Generico e vago, sin dalla nascita rimane un termine senza uno stretto significato etnico, geografico o linguistico, né, addirittura, religioso (basti pensare alla Chanson de Roland, dove anche i baschi erano così denominati), con diverse variazioni nel corso del tempo. Inizialmente non identificava solo gli arabi ma anche i berberi

Nell'836 i Napoletani dovettero allearsi con i Saraceni per far fronte all'ennesimo assedio dei principi di Benevento (il quinto in venti anni).

L'affresco di Raffaello intitolato "Battaglia di Ostia", indicativo della leggendaria fama della battaglia

Particolarmente significativa l'alleanza che portò alla costituzione della Lega Campana, di cui si fece principale promotore papa Leone IV per la difesa di Roma. Una prima storica alleanza di Stati italiani militarmente uniti contro la minaccia straniera, che anticipa di circa tre secoli la più pubblicizzata Lega Lombarda. Nell'estate dell'849 la Lega Campana fu protagonista della Battaglia di Ostia, immortalata da Raffaello Sanzio in un celebre affresco nelle stanze vaticane. Una flotta costituita dalle navi dei ducati di Amalfi, Gaeta, Napoli e Sorrento, sotto la guida del console Cesario di Napoli, sbaragliò i Saraceni che si apprestavano a sbarcare presso Ostia con l'intento di operare l'invasione e la distruzione di Roma e del papato.

Nel X secolo inoltre, dovettero difendersi anche dalle mire dell'imperatore Ottone II di Sassonia

Nel 1027 il duca Sergio IV di Napoli donò la contea di Aversa alla banda di mercenari normanni di Rainulfo Drengot, che lo avevano affiancato nell'ennesima guerra contro il principato di Capua. Dalla base di Aversa, nel volgere di un secolo, i normanni saranno in grado di sottomettere tutto il meridione d'Italia, dando vita al Regno di Sicilia. Il ducato di Napoli fu appunto uno degli ultimi territori a cadere in mano normanna, con la capitolazione del duca Sergio VII di Napoli nel 1137.

CHI SIAMO?

HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa organizza: Spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro! essere associati vi darà innumerevoli vantaggi, sconti e offerte, oltre alla possibilità di essere costantemente formati attraverso lezioni, video conferenze e tanto altro.

La nostra associazione mira all'obbiettivo di condivisione e realizzazione di diverse tipologie di format tutti curati nei minimi dettagli e in costante aggiornamento Hope lavora fuori dagli schemi ma nel rispetto delle diversità e delle dottrine guardando il mondo a 360°