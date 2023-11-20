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Lunedì, 20 Novembre 2023
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Eventi / Escursioni

Napoli e i pastori: speciale passeggiata teatralizzata

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 01/01/2024 al 01/01/2024 11:45
Prezzo 16,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema Natale
Rosalia

Passeggiata Teatralizzata Viaggio a Napoli e il PRESEPE: "incontro" con MARIA, GIUSEPPE, L'ANGELO, LA PASTORELLA, I MAGI

Lunedì 1 Gennaio 2024 ore 12:00 (almeno 10 partecipanti)
costo TICKET € 16,00
ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata al 3387981020
Possibilità di prenotare il pranzo spettacolo presso la taverna spettacolo Vic' Street

TRAMA:
A NAPOLI IL PRESEPE VA OLTRE LA TRADIZIONE! SI TRATTA QUASI DI UN VIAGGIO NEL TEMPO, UN MODO DI VIVERE E RICORDARE .... E' UN TRAMADARE DI VITA IN VITA .... E COSI' QUEI PERSONAGGI SACRI E LONTANI DIVENTANO STORIA DI UN POPOLO, DI UNA CULTURA, DI UN SAPERE, DIVENTANO I COMPAGNI DI TUTTI GIORNI CHE CI RICORDANO SEMPRE CHE PURE NOI SIAMO PARTE INTEGRANTE DI QUEL RACCONTO, FAVOLA O LEGGENDA.
LA FIGURA DI GESU' OLTRE AL MESSAGGIO MISTICO DI PROFONDITA E DI AMORE CHE RAPPRESENTA DIVENDA ANCHE FRATELLO DEGLI ULTIMI, I NON RICCHI, QUELLI NELLE DIFFICOLTA', QUELLI DELLE FAMIGLIE SEMPLICI, NATO IN UNA NOTTE IN PIENO INVERNO PORTATORE DI LUCE E AMORE.... QUELLE LUCI CHE NEI VICOLI STRETTI DI UNA CITTA' SENZA TEMPO DENTANTO LANTENE DELL'ARTE PRESEPIALE TANTO CARA ALLA CITTA' DI NAPOLI CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO!

 

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