Passeggiata Teatralizzata Napoli e l'Ammore: speciale incontro con:

I quattro Fratelli

Vesuvio e Capri

Posilipo e Nisida

o Juapp N'Ammurat e a Sciantosa



COMPRENDE PASSEGGIATA ACCOMPAGNATI DAI NOSTRI ATTORI ARTISTI + BRIDISI DI GRUPPO FINE PERCORSO PRESSO IL VIC'STREET

081662423

3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020

possibilità anche la Cena presso la taverna spettacolo Vic' Street



DATA:

DOMENICA 21 AGOSTO ORE 19:00



TEMA O STORIA: NAPOLI E L'AMMORE

Napoli Terra di Canzone e di Ammor luogo di possibilità e magia golfo dai mille occhi che dalla terra al mare trascina e raccoglie le sonorità di antiche e meravigliosi canti d’amore e di passione.

Napoli una città che palpita sotto il rigore del mondo, che trama, vince e convince che ti spinge verso le correnti in un vortice di emozioni che partono da te e si irradiano nell’essere …. Sole che ti trafigge, ritmo che ti spinge, melodia che ti rapisce terra che ti sussurra di lussuria e di magnificenza perduta e poi ritrovata …. Napoli innamorata della vita, della morte della storia Napoli attraverso i tuoi occhi che come una carezza divorano il paesaggio che si presta all’ammirazione risoluto certo che della sua magnificenza non sarai mai sazio



CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?