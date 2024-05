Passeggiata Teatralizzata Napoli di Carosone

incontro con Cantanti, coro e personaggi della canzone Partenopea

costo TICKET € 12,00

ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020

possibilità di prenotare anche l'aperitivo presso la taverna spettacolo Vic' Street



???? ? ????????????:

081662423

3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 Napoli Via Giacomo Piscicelli 1/e



Arte

TEMA O STORIA:

Renato Carosone, all'anagrafe Renato Carusone (Napoli, 3 gennaio 1920 – Roma, 20 maggio 2001), è stato un cantautore, pianista, direttore d'orchestra e compositore italiano. Pianista classico e jazzista, è stato uno dei maggiori autori e interpreti della canzone napoletana e della musica leggera italiana nel periodo collocabile tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni novanta, avendo fuso i ritmi della tarantella con melodie africane e americane e creato una forma di macchietta, ballabile e adeguata ai tempi. Tra i suoi maggiori successi si ricordano: Torero, Caravan petrol, Tu vuò fà l'americano, 'O sarracino, Maruzzella e Pigliate 'na pastiglia. Carosone è stato anche uno dei due cantanti italiani (l'altro è stato Domenico Modugno) ad aver venduto dischi negli Stati Uniti senza inciderli in inglese.

Numerosi noi i personaggi raccontati nei testi di Renato la maggior parte sono un misto di fantasia e realtà che raccontano spiccati di vita vissuta personaggi che sognano di essere altro, le cuoi origini escono fuori a ogni occasione ascoltare Carosone è come fare un giro del mondo restando a Napoli. In altre parole sia Napoletani Mascherati con il desiderio di essere altro che Napoletani che conquistano, viaggiano mettono radici come a voler sottolineare la multiculturalità dei napoletani e mettere in evidenza che c’e un po' di Napoli in tutto il mondo.

CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.

CHI SIAMO?

Benvenuti nel modo associativo di HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa che organizza: Spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro! essere associati vi darà innumerevoli vantaggi, sconti e offerte, oltre alla possibilità di essere costantemente formati attraverso lezioni, video conferenze e tanto altro.

La nostra associazione mira all'obbiettivo di condivisione e realizzazione di diverse tipologie di format tutti curati nei minimi dettagli e in costante aggiornamento Hope lavora fuori dagli schemi ma nel rispetto delle diversità e delle dottrine guardando il mondo a 360°