Passeggiata Teatralizzata Napoli Borbonica: speciale "incontro" con Carlo di Borbone, Ferdinando di Borbone, Maria Carolina.



ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata

MaARTEDI 25 APRILE 2023 ORE 18:45

possibilità di prenotare anche presso la taverna spettacolo Vic' Street

081662423

3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.



TEMA O STORIA: NAPOLI BORBONICA

Le origini dei Borboni partano da Filippo V di Borbone salito al trono di spagna nipote di Luigi XIV (Re Sole)

Ma il collegamento tra il trono di spagna e quello di Napoli è legato a Elisabetta Farnese seconda Moglie di Filippo V il cuoi intento era assicurare il trono a suo figlio Carlo e dato che il trono di spagna non era destinato a Filippo V e quindi di conseguenza inaccessibile a Carlo Elisabetta puntò a un trono in Italia, ella fece in modo che Carlo prendesse possesso a 15 anni del ducato di Piacenza e di Parma e il 09 aprile sconfitte le truppe austriache Carlo ebbe le chiavi del regno di Napoli ben accolto perché i napoletani erano stufi degli austriaci e volevano un regno indipendente e Carlo fece il suo ingresso il 10 Maggio del 1734 da Porta Capuana tra la folla e gli applausi. Il 15 maggio Filippo V dichiara l’indipendenza del regno di Napoli con Re Carlo (Suo figlio) seguito dai suoi consiglieri.

1737 Carlo fu riconosciuto dall’Austria ma dovette cedere i ducati di Piacenza e Parma tendo però il tesoro Farnese che portarono a Napoli.

Carlo Sposa Maria Amalia (Lui 22 anni Lei 14) Austriaca, Carlo è marito fedele e buon Re di Napoli risvegliò il settore commerciale, fece il catasto, migliorò i tribunali e la procedura civile, colpi gli immobili della chiesa.

Colpì inquisizione che a Napoli non era ben accetta e allontanò lo Spinelli dalla città.

Si occupò di opere Pubbliche riordinò Capodimonte e iniziò i lavori alla reggia, fece costruire il teatro San Carlo aperto il 4 novembre ( San Carlo) realizzò l’albergo dei poveri fatto da Ferdinando Fuga, e tanto altro Fu Chiamato in spagna alla Morte del Padre Filippo V e lasciò suo Figlio Ferdinando IV a gestire il Regno di Napoli.

CHI SIAMO?

HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa organizza: Spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro!