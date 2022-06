Passeggiata Teatralizzata Napoli Aragonese per uno speciale incontro con Alfonso V e Lucrezia d'Alagno.

costo TICKET € 12,00

ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020

gruppi a partire da 15 persone

possibilità di prenotare anche L'Apericena spettacolo presso la taverna spettacolo Vic' Street oppure presso Terrazza d'Arte



???? ? ????????????:

081662423

3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.

CHI SIAMO?

HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa organizza spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro. Essere associati vi darà innumerevoli vantaggi, sconti e offerte, oltre alla possibilità di essere costantemente formati attraverso lezioni, video conferenze e tanto altro.

La nostra associazione mira all'obbiettivo di condivisione e realizzazione di diverse tipologie di format tutti curati nei minimi dettagli e in costante aggiornamento. Hope lavora fuori dagli schemi ma nel rispetto delle diversità e delle dottrine guardando il mondo a 360°