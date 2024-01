Passeggiata teatralizzata di San Valentino "Napoli e l'Ammore"

Passeggiata Teatralizzata Napoli e l'Ammore

incontro con:

I quattro Fratelli

Vesuvio e Capri

Posilipo e Nisida

o Juapp N'Ammurat e a Sciantosa

COSTO TICKET ?2€

COMPRENDE PASSEGGIATA ACCOMPAGNATI DAI NOSTRI ATTORI ARTISTI + BRIDISI DI GRUPPO FINE PERSORSOPRESSO IL VIC'STREET

???? ? ????????????:

081662423

3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata

possibilità anche la Cena presso la taverna spettacolo Vic' Street

TEMA O STORIA: NAPOLI E L'AMMORE

Napoli Terra di Canzone e di Ammor luogo di possibilità e magia golfo dai mille occhi che dalla terra al mare trascina e raccoglie le sonorità di antiche e meravigliosi canti d’amore e di passione.

Napoli una città che palpita sotto il rigore del mondo, che trama, vince e convince che ti spinge verso le correnti in un vortice di emozioni che partono da te e si irradiano nell’essere … Sole che ti trafigge, ritmo che ti spinge, melodia che ti rapisce terra che ti sussurra di lussuria e di magnificenza perduta e poi ritrovata …. Napoli innamorata della vita, della morte della storia Napoli attraverso i tuoi occhi che come una carezza divorano il paesaggio che si presta all’ammirazione risoluto certo che della sua magnificenza non sarai mai sazio

CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.



CHI SIAMO?

HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa organizza spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro! essere associati vi darà innumerevoli vantaggi, sconti e offerte, oltre alla possibilità di essere costantemente formati attraverso lezioni, video conferenze e tanto altro.

La nostra associazione mira all'obbiettivo di condivisione e realizzazione di diverse tipologie di format tutti curati nei minimi dettagli e in costante aggiornamento Hope lavora fuori dagli schemi ma nel rispetto delle diversità e delle dottrine guardando il mondo a 360°