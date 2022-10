Passeggiata teatralizzata "Donne di Napoli"

Passeggiata Teatralizzata Napoli è Femmina: incontro con le donne di Napoli



ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata

gruppi a partire da 15 persone

possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo Napoli è Femmina presso la taverna spettacolo Vic' Street

Contributo ?2€

Info e prenotazioni:

081662423

3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.



TEMA O STORIA: NAPOLI E' FEMMINA

la storia di Napoli nasce dal Ventre di una donna, Partenope la sirena delle mille leggende, la stessa Napoli viene spesso rappresentata da una giovane regina in un territorio di follia e fuoco che guarda il mare e contempla l’infinito. Napoli è femmina, terra di canzoni, poeti e contanti ricca di leggende mai raccontate che serpeggiano nell’aria che sussurrano all’orecchio di ascoltatori attenti o occasionali… ma Napoli è anche la terra delle donne.

Il primo albergo fu ideato da una donna. Il primo ospedale fu ad opera di una donna. il primo giornale politico fu diretto da una donna.

Donne di cuore e di magia e ancora oggi se ti fermi ad ascoltare l’eco della città puoi avvertire le voci, la presenza e la forza di donne forti, uniche, pericolose bellissime donne di Napoli!

CHI SIAMO?

HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa organizza: Spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro! essere associati vi darà innumerevoli vantaggi, sconti e offerte, oltre alla possibilità di essere costantemente formati attraverso lezioni, video conferenze e tanto altro.

La nostra associazione mira all'obbiettivo di condivisione e realizzazione di diverse tipologie di format tutti curati nei minimi dettagli e in costante aggiornamento Hope lavora fuori dagli schemi ma nel rispetto delle diversità e delle dottrine guardando il mondo a 360°