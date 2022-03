Passeggiata Teatralizzata con Delitto a Napoli

L'8 maggio, appuntamento con una speciale passeggiata Teatralizzata con Delitto sulla scia dei personaggi del libro Napoli dei Misteri

Scopri assassino, movente e arma del delitto, giocando per le strade di Napoli.

Info e prenotazioni:

Costo Ticket € 12,00

Esclusivamente su prenotazione anticipata info 3387981020

Gruppi a partire da 15/20 persone

possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo con delitto presso la taverna spettacolo Vic' Street



Contatti: 081662423 - 3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.