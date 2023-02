Domenica 19 marzo alle ore 11,45, appuntamento speciale con la Passeggiata Teatralizzata Artisti Napoletani: incontra e parla con Toto, Eduardo e Troisi

TRAMA

Senza la sua storia e la sua cultura, Napoli non sarebbe quella città così peculiare, così unica, da poter essere riconosciuta in un singolo scorcio, in un oggetto, una parola, un rito scaramantico, un’immagine; senza la sua cultura e la sua storia Napoli non sarebbe Napoli, ma storia e cultura sono fatte da donne e uomini che esistono e sono esistiti grazie a Napoli e per fare Napoli. Questa città, infatti, ha con i suoi figli un rapporto speciale, in cui entrambi si plasmano a vicenda e in modo da costituire un legame insolvibile, un tutt’uno – così Napoli non è semplicemente vicoli, strade, palazzi, piazze, mare, ma è tutto ciò insieme alle persone che vivendola le dànno vita; Napoli è commistione di pietra e carne, di colli e passi, di mare e spiriti, di Sole e di voci – un rapporto d’amore, ideale e passionale, un amore che come tutti quelli in cui sono coinvolte le viscere non è estraneo da tormenti e burrasche.

