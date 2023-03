Domenica 7 maggio alle ore 11.45 appuntamento con la Passeggiata Teatralizzata Antica Neapolis: per un "incontro" con il Virgilio e la Sirena Partenope e la Sibilla Cumana



ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata

possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo Antica Neapolis presso la taverna spettacolo Vic' Street

081662423 - 3387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)

ass.hope2020@gmail.com

Via Giuseppe Martucci 44 e Via Giacomo Piscicelli 1/e



CHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?

Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.

CHI SIAMO?

HOPE Associazione Artistica/Culturale /Storico rievocativa organizza spettacoli, eventi, eventi, iniziative culturali, rievocazioni storiche, formazioni storico artistiche, cortei, e tanto tantissimo altro.