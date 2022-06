Napoli la Città del Sole: dalle statuette votive donate ad Apollo a quelle di San Gregorio Armeno

L'associazione Human Festival APS-ETS, presenta con la sponsorizzazione "Napoli Apartments": la passeggiata narrativa “Sul carro del Sole” che percorrerà il centro storico, al tramonto, il giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno.



Dall’enoteismo egizio al culto zoroastriano; dai misteri dionisiaci alla visione cristica del dio sacrificato, la celebrazione del Sole è una matrice condivisa dai popoli antichi e che ancora oggi sopravvive, arrivata fino a noi lasciando tracce in tutto il globo.



Siti megalitici che ne glorificano la nascita, rituali iniziatici allo scopo della sua adorazione e simbolismo religioso, si incontrano nel viaggio a ritroso della raffigurazione presepiale, di cui Napoli custodisce un’esemplare tradizione. E infatti, chi meglio della Città del Sole, ideata e fondata su un modello virtuoso di devozione al Febo Apollo, può rappresentare tale commistione?



In un “viaggio” all’interno del centro storico, partendo dalle mura greche fino all’arteria magica di San Gregorio Armeno, racconteremo la storia della rappresentazione simbolica del Deus Sol Invictus!



Le divinità ad esso legate, i miti, l’architettura sacra, il Presepe Universale, i maestri artigiani e le origini delle tradizioni tardo antiche assimilate poi dal Cristianesimo, culminano con la raffigurazione della nascita di Gesù, nei tre giorni dell’anno in cui il Sole, al solstizio d’inverno, sembra fermarsi in cielo come “sepolto” allo zenit, restando alla massima distanza dal piano equatoriale per tre giorni (22-23-24).



Il buio della notte raggiunge la sua massima estensione… la luce del giorno, la minima!

Ma la lunga notte cede il passo al Sole, che all’apparenza inverte la marcia per risalire. Così, rinascendo, porta luce e vita ancora una volta, grazie a un nuovo “Natale” mostrandosi appunto come “Sole Invincibile”.



Saliremo quindi sul carro del Sole, per percorrere la sua storia millenaria e insieme, nel Solstizio d’estate, celebreremo la sua massima forza e potenza rigeneratrice.



La passeggiata sarà accompagnata da una guida ed una un attore, il costo è di 8,00€ a persona, (pagamento tramite paypall) il gruppo è a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria entro il 18 giugno, tramite wa 351 0775034



