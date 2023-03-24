Napule è: Pasquetta con pranzo spettacolo
Quando Dal 10/04/2023 al 10/04/2023 13:30
Prezzo 25,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema Pasqua
Napule è: Pasquetta con pranzo spettacolo al Vic' Street.
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TRAMA
....VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI ....
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV,
Menù +Spettacolo
1. PRANZO (ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE) + SPETTACOLO € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
2. PRANZO VIP (BOTTIGLINA DI PROSECCO CON COPPE + TAGLIERE ARTISTI+ ASSAGGI VARI DOLCI) € 80,00 + SPETTACOLO VALIDO X2 PERSONE BEVANDE ESCLUSE