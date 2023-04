Pasquetta in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

Non c'è Pasquetta senza bicicletta..... Anche quest'anno, i Cicloverdi Fiab Napoli propongono, per il lunedì di Pasquetta, una bella pedalata lungo il litorale Flegreo, fino a Cuma.

E' possiile anche aderire al pranzo organizzato presso la Bettola di Carlo ('o vibrione), in Strada Romana 45, Bacoli-Cuma. L'invito è esteso anche ai non peladatori, pertanto, per chi viene in auto l'appuntamento è direttamente sul posto dalle 11,30 in poi.

Una volta arrivati, si andrà direttamente sulla spiaggia dove sarà servito l’aperitivo, e a seguire Casatiello, frittata di patate, frittata semplice, friarielli e ricca brace di carne con patate oltre a vino acqua e per finire dolce. Se il tempo non dovesse consentie di stare all'aperto, si potrà pranzare all'interno del locale.

Il prezzo è di € 25 a persona tutto compreso.

Appuntamento alle ore 9,30 a Piazzetta Bagnoli.

Info cell 3396795037 e 3356632554

Solo per coloro che sono interessati al pranzo è necessario dare conferma mediante WA entro sabato 8 Aprile ore 12 al cell. 3396795037.