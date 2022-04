Pasquetta 2022 sul Vesuvio con un'eco-escursione adatta a tutti

Il 18 aprile, dopo lo stop di due anni, torna l’eco-escursione di Pasquetta 2022 all’insegna della sostenibilità, della natura e del trekking su uno dei sentieri più belli e verdeggianti del parco nazionale del Vesuvio (in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio).

Ad organizzarla, anche quest’anno, l’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare e l’associazione culturale Econote.

Quella proposta dalle associazioni che da anni sono impegnate nella diffusione della cultura della sostenibilità anche con bambini e ragazzi delle scuole, è una Pasquetta alternativa ai pranzi o alle classiche scampagnate del Lunedì in Albis, una Pasquetta fortemente improntata al rispetto della natura e alla sua conoscenza.

L’eco-escursione di Pasquetta 2022 sul Vesuvio sarà un momento da trascorrere insieme a quanti vogliono partecipare a un’iniziativa a contatto con la natura. Ad accompagnare i partecipanti ci saranno delle esperte guide naturalistiche ed escursionistiche e il percorso scelto è adatto a tutti a partire dai 6 anni di età.

I posti a disposizione sono limitati e per partecipare è obbligatoria la prenotazione a info@econote.it indicando nome, numero di persone e numero di cellulare, a prenotazione confermata si riceverà una risposta con le informazioni sul punto di incontro e sull’equipaggiamento.

La quota di partecipazione per l’eco-escursione di Pasquetta 2022 sul Vesuvio è 15 euro per tutti dai 10 anni in su da saldare direttamente alla partenza.

Il percorso nel cuore verde del Parco Nazionale del Vesuvio

Il sentiero è di semplice percorrenza, per di più pianeggiante e si snoda lungo una delle aree più tutelate del Parco, la Piana delle Ginestre. Fra andata e ritorno il percorso ha una durata di 4 km e dura circa 3 ore.

Fiancheggiato da muretti a secco, permette di vivere sia le zone ombreggiate del bosco che i tratti aperti e di macchia mediterranea, senza mai perdere la vista del Vesuvio. Lungo il percorso proposto si attraversano formazioni vulcaniche: tunnel lavici e lave a corda, si incontrano le colate laviche del 1944 ma anche del periodo 1895-1899. Una zona con specie pioniere, latifoglie e sempreverdi in forte ricrescita dopo gli incendi del 2017. Questo appuntamento è l’occasione di immergersi in questa oasi di biodiversità guidati dagli occhi esperti delle guide.

Riserva Forestale Alto Tirone – Difficoltà: semplice

Sentiero in breve

Lunghezza Complessiva: 4.000 m a/r

Dislivello: 100 m

Quota Massima: 600 m slm

Tempi di Percorrenza: 3 h a/r

Difficoltà: semplice

Cosa si può fare

Passeggiare, fare fotografie, fare domande, ascoltare le guide escursionistiche naturalistiche, rilassarsi, scoprire la natura, osservare flora e fauna.

Cosa non si può fare

Accendere fuochi o braci, abbandonare rifiuti, urlare o utilizzare mezzi rumorosi, disturbare e raccogliere specie di flora e fauna, bivaccare, allontanarsi dalla guida o tornare indietro da soli.

L’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare

Vesuvio Natura da Esplorare è un’associazione culturale che si occupa del servizio di accompagnamento guidato sui sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, per tutti, tutto l’anno. Nasce dall’impegno di esperti naturalisti, biologi, geologi e comunicatori, guide del Parco, laureati e tecnici in diversi settori di competenza, con la volontà di promuovere la conoscenza, l’amore ed il rispetto per la natura attraverso attività multidisciplinari da svolgere da scuola ed in campo.