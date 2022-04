Pasquetta al Nabilah con Cafè del Mar: l'aperitivo più magico di Ibiza arriva a Napoli

Prezzo non disponibile

Esiste un posto dove il tramonto non è solo un tramonto, ma un “rito” magico che comincia qualche minuto prima dell’immersione del sole in acqua e prosegue senza sosta fino al calare delle tenebre. Quel posto si chiama Cafè del Mar Ibiza, ribattezzato “caffè del tramonto” dagli abitanti di Sant Antoni de Portmany e diventato negli anni il brand di chillout più influente al mondo.

A Pasquetta, il 18 aprile, dalle ore 12:00 nella straordinaria cornice del Nabilah, si celebrerà l'aperitivo più magico della Isla Blanca.

Travelers and the City in collaborazione con Visit Naples e Nabilah presentano l'aperitivo ufficiale: "Café del Mar Ibiza - Pasquetta edition"

Al DJ Ken Fan il compito dalle ore 12:00 di dare una colonna sonora ai tramonti del Mediterraneo occidentale.

Area food

Il brunch di Pasquetta con Café del Mar sarà un momento emozionale con un percorso enogastronomico unico. In un ambiente naturale, sopra un prato verde circondato da alberi e luci scintillanti, ci saranno: Isabella de Cham Pizza fritta, Birdy’s Bakery, Panamar e tante eccellenze della gastronomia italiana.

L'evento è riservato a un numero limitato di persone. Infoline: 351 98 42 473