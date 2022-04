Prepariamoci ad una Pasqua Stellare!: tante attività nel weekend a Città della Scienza

“Prepariamoci ad una Pasqua stellare”! In occasione della giornata mondiale dei viaggi dell’uomo nello spazio (che ricade il 12 aprile) Città della Scienza, organizza per il 9 e 10 aprile un weekend ispirato allo spazio e al periodo pasquale con un programma ricco di attività e laboratori ‘stellari’ capaci di affascinare grandi e piccini.

L’uomo, fin dagli albori, è sempre stato colpito dalla vastità della volta celeste con le sue galassie, perché, in fondo, siamo tutti fatti di “polvere di stelle”.

E ancora, nell’ambito delle attività targate “Borbone Kids Lab” riutilizzando le capsule del caffè, potremo creare e decorare “Caffettina”, una bellissima campanella pasquale! Sempre all’insegna del riciclo creativo tra palloncini, colla e carta, realizzeremo, in collaborazione con Seda International Packaging Group, fantastiche “Uova in papier mâché” da colorare e personalizzare. Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

Per tutte le info: https://www.cittadellascienza.it/