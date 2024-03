Pasqua e Pasquetta a Città della Scienza: laboratori, science show e tanto divertimento

Per Pasqua e Pasquetta Città della Scienza attende i visitatori con un programma speciale dedicato alla scoperta delle curiosità, leggende, tradizioni e usanze sulla più importante festività di primavera.

Si comincia domenica con il laboratorio interattivo La schiusa che permetterà di riprodurre la schiusa di un uovo in versione animata, utilizzando come base una comunissima molletta. La bottega delle api sarà invece l’occasione per realizzare bellissime candele naturali con la cera d’api, mentre l’Ologramma di Pasqua guiderà il pubblico alla scoperta di come funzionano gli ologrammi e come costruire un proiettore per realizzarne uno.

E ancora l’affascinante science show Uova per tutti i gusti vedrà uova rimbalzanti, galleggianti e uova colorate protagoniste di un imperdibile spettacolo.

Non poteva mancare lunedì 1° aprile a Città della Scienza la Pasquetta all’insegna della scienza e del divertimento. Sorprese con i Borbone Kids Lab e tanti laboratori in programma per mettere alla prova le proprie abilità con giochi e sfide divertenti: arte decorativa, riciclo creativo, ologrammi, esperimenti di chimica e il science show “Fantastica Scienza” con il mago scienziato Pakos.