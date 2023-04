Feste pasquali al Museo interattivo e al Planetario di Città della Scienza

Un lungo ponte pasquale a Città della Scienza per festeggiare insieme dal 7 all’11 aprile. Tra laboratori, attività giochi e dimostrazioni le feste di Pasqua sono un’occasione unica per fare il pieno di scienza e divertimento.

I più piccoli dai 3 ai 6 anni potranno divertirsi con il laboratorio. La schiusa, in cui riprodurre la schiusa di un uovo in versione animata utilizzando come base una comunissima molletta.

Nell’interactive lab Ologramma di Pasqua si potrà invece scoprire come funzionano gli ologrammi e come costruire in classe un proiettore per realizzarne uno, a partire dal Nobel assegnato al fisico ungherese Dennis Gabor “per la sua invenzione e sviluppo del metodo olografico”, teorizzato all’inizio degli anni Cinquanta.

Il sorprendente science show Uova per tutti i gusti avrà come protagoniste uova rimbalzanti, galleggianti e uova colorate per stupire grandi e piccoli. E ancora l’interactive lab Quanto sei acido? consentirà di scoprire il pH delle sostanze più comuni con l’utilizzo di cartine al tornasole.

Sabato 8 e domenica 9 sarà invece possibile partecipare all’iniziativa europea “the Arch” Come vedi il mondo nel 2050? Lascia il tuo messaggio all’Europa attraverso il tuo disegno, con l’obiettivo di accelerare la transizione Ecologica. Ciascun disegno costituirà un piccolo tassello del grande murales che sarà allestito il prossimo giugno a Nantes nell’ambito dell’esposizione Europea che presenterà le 100 soluzioni innovative per la transizione ecologica vincitrici di un concorso internazionale. Il noto trimarano Idec durante la tappa a Napoli del suo lungo tour dal mare del nord a quello del sud, raccoglierà simbolicamente tutti i disegni.

Ma le sorprese non finiscono qui: lunedì 10 aprile, per la Pasquetta, Città della Scienza, con il museo interattivo Corporea e le aree all’aperto, attende i visitatori per una giornata speciale ricca di scienza e divertimento. Con il laboratorio interattivo Tutta l’arte attorno all’uovo! si potranno decorare le uova come da tradizione, un gioco sì ma anche una pratica artistica di grande virtuosismo come testimoniano le pysanka, le uova pasquali dell’Ucraina.

Con il laboratorio La bottega delle api sulla tavola di Pasqua non mancheranno certamente mancare le candele: grandi, piccole, colorate o profumate, i partecipanti scopriranno quali sono i prodotti delle api realizzando bellissime candele naturali con la cera delle api. E ancora con l’affascinante e spettacolare science show La fisica dei supereroi! i comunicatori de Le Nuvole Scienza condurranno il pubblico alla scoperta delle leggi della Fisica che sono alla base dei superpoteri dei beniamini di grandi e piccini. Non mancherà un passaggio nello straordinario mondo degli insetti: Uno, nessuno, centomila…insetti! è il titolo del sorprendente science show che avrà come protagonisti non solo insetti, ma tanti animali meravigliosi, duttili e poliedrici, tutti… dal vivo! Sorpresa finale: in omaggio una dolce sorpresa per tutti i bambini.

