Giardini la Mortella, musica per il weekend di Pasqua e apertura straordinaria a Pasquetta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

E’ tutto pronto ai Giardini la Mortella di Ischia per accogliere il pubblico nel lungo weekend di Pasqua, primo vero appuntamento di richiamo turistico per la stagione 2022.

Il programma promosso dalla Fondazione Walton prevede un imperdibile recital chitarristico che vedrà protagonista il chitarrista inglese George Tarlton. Nel doppio concerto, in calendario sabato 16 e domenica 17 aprile verranno eseguite le celebri Bagatelle di William Walton per chitarra, unanimemente considerate dai critici internazionali tra le più importanti composizioni scritte per questo strumento.

Entrambi i concerti si terranno alle 17.00 nella Recital Hall della Mortella.

E per ammirare le splendide fioriture di Primavera, lunedì di Pasquetta apertura straordinaria del giardino con orario 9/19.