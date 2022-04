Con il weekend di Pasqua si apre una primavera ricca di iniziative a Città della Scienza

Prezzo non disponibile

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio…In occasione delle imminenti festività, il Science Centre propone un palinsesto ricco di appuntamenti incentrato su “science game”, laboratori sulle uova, Tinkering e tante iniziative costruttive e divertenti!

Filo conduttore del percorso di attività è la “manualità” perché è importante rivalutare l’apprendimento manuale e la creatività così come le attività che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie. Città della Scienza scende in campo dal 16 aprile al 1°maggio con esperienze scientifiche sorprendenti e divertimento assicurato!

Si inizia nel weekend di Pasqua e Pasquetta (16-18 aprile 2022) con il riciclo creativo e sostenibile proposto con i Borbone Kids Lab: dalla capsula del caffè alla pianta che germoglia oltre alle originali uova in papier maché da colorare in collaborazione con Caffè Borbone, Seda International Packaging Group e Comieco. E ancora: la caccia al tesoro scientifica, il laboratorio “La voce del cane” condotto dal Centro cinofilo a cura del CERVENE e del CRIUV e il science show di lunedì 18 aprile in Sala Newton “Magica Scienza” nel corso del quale tanti fenomeni, spesso confusi con magie, verranno svelati attraverso le meraviglie della fisica, della chimica e della matematica.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

Per tutte le info: https://www.cittadellascienza.it/